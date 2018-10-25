'Marketler denetlensin'

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “Devlet vatandaşa ucuz sebze ve meyve satmak istiyorsa süpermarketleri denetlemek zorunda. Marketler tarladan kilosunu 2,90 TL’ye aldığı sebze ve meyveyi komisyoncu olmadan 9 TL fiyat koyarak satıyor” dedi.

Özer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında maliyetlerdeki artışlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Kamuoyunda komisyoncularla ilgili yanlış bir algının oluşturulduğunu belirten Özer, “Komisyoncuların sebze ve meyve fiyatlarının artışında zerre kadar bir etkisi yok. Komisyoncu en fazla yüzde 8 oranında üreticiden komisyon alır. Bu da yasa ile belirlenmiştir. Tarladan 2,90 liradan alınan domatesin paketleme, hamaliye, nakliye ve diğer işçilik masrafları ile birlikte bu rakam tüketiciye ulaşıncaya kadar 7 liraya kadar çıkıyor. Bu domates, salatalık, biber ve diğer bütün ürünler için geçerli.” görüşünü savundu.