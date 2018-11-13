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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Marketlerde poşetler ücretli hale geliyor

13 Kasım 2018, Salı 14:45
Çevre ve atık yönetimiyle ilgili çalışmalarda teşvik, marketlerde poşetlerin 25 kuruş olması, yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları yapımının zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren iki ayrı kanun teklifi Meclise sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AKP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili Mecliste gazetecilere bilgi verdi. 

Çevre ve doğanın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını, bu konuda hassas olduklarını belirten Muş, atıkların kaynağında ayrıştırılması, farklı şekillerde toplanmasıyla ilgili çalışmalarda belediyelere, il özel idareleri ve diğer kurumlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca teşvik getirileceğini söyledi.

Katı atıkların toplanması için Geri Kazanım Katılım Payı getirileceğini, içecekler ve diğer ürünlerle ilgili depozito mekanizması oluşturulacağını bildiren Muş, poşetlerin tüketiminin azaltılması amacıyla da marketlerde 25 kuruş karşılığında satılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonlarının artık zorunlu hale geleceğini anlatan Muş, arazinin şartlarından dolayı bisiklet yolları veya park istasyonları yapılamayan yerlerde ise yaya yolları yapılacağını aktardı.

Merkezi Takip Sistemi kurulacak

Muş, icrasız ilam takipleri yani toplumda daha çok telefon, doğal gaz ve su faturaları olarak bilinen icra ödeme işlemleriyle ilgili yeni bir sistem getirilmesini öngören kanun teklifi hakkında da bilgi verdi. 

İcra müdürlüklerine gitmeyi ortadan kaldırıp Merkezi Takip Sistemi adında bir sistem kuracaklarını belirten Muş, "Yapay zekanın da içinde kullanılacağı bu sistem üzerinde artık avukatlar icra takiplerini buradan yapacaklar. İlgili avukatlar, bilgisayar başında kullanacakları imzalar ve alacakları şifrelerle bu sistem üzerinden müracaatlarını yapabilecekler." diye konuştu.

Ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olacak

İş uyuşmazlıklarıyla ilgili getirilen arabuluculuk mekanizmasına değinen Muş, bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2017'de iş mahkemelerine toplam 190 bin müracaat yapıldığını, 1 Ocak-1 Kasım 2018 tarihleri arasında ise bu sayının 68 bine düştüğünü kaydetti.

Muş, arabuluculuk müessesesine 1 Ocak-1 Kasım 2018'de toplam 296 bin müracaat yapıldığını, bunların 180 bininin anlaşmayla sonuçlandığını, 87 bininde anlaşamama durumu olduğunu aktardı.

Arabuluculuk mekanizmasının ciddi şekilde işlediğini söyleyen Muş, "Artık ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuk müessesesini zorunlu hale getirmeyi önereceğiz." dedi.

Konkordato ilanında yeni düzenlemeler 

Teklifle konkordato ilanıyla ilgili de bazı düzenlemeler getirileceğini anlatan Muş, şöyle devam etti:

"Daha önce iflas erteleme vardı. Bunlar finansal olarak zora düşen şirketleri korumak amacıyla onların yaşamını sürdürmesine imkan tanıyan bir mekanizmaydı. Fakat son dönemlerde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bazı unsurlar söz konusu. Bunun ihlal edildiğini ya da kötüye kullanılma noktasında bazı girişimler olduğunu gözlemledik. Buradaki sistemin işlerliğini daha sağlıklı ve daha güçlü hale getirecek 3 madde teklifinde bulunduk." 

Bağımsız bir denetim kuruluşundan rapor alınarak, bununla mahkemeye müracaat edilip konkordato ilan edilebildiğini hatırlatan Muş, denetim raporunu veren kuruluşları, "kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip yönetim şirketleri" olarak kısıtlayacaklarını bildirdi.

 

AA

Etiketler: market, poşet
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