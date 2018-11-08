Moody’s: Türkiye resesyona girdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin muhtemelen resesyona girdiğini belirtti.

Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü. Moody’s küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3,3’ten yüzde 2,9’a indirdi. Moody’s yatırım servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağı açıklandı. Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin ise önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

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