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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Otomotivde ÖTV indirimi olacak mı?

08 Şubat 2017, Çarşamba 15:19
Maliye Bakanı Naci Ağbal, BloombergHT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ekonomiyi canlandırmak için hükümetin aldığı tedbirlerin sorulması üzerine Ağbal, söz konusu tedbirlerin sonuçlarının görülmeye başladığını, özellikle büyüme tarafında geçen yılın üçüncü çeyreğindeki aşağı yönlü eğilimin yukarıya doğru gideceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "istihdam kampanyası"na da değinen Ağbal, şunları kaydetti:

"2016 Aralık ayına göre 2017 yılında işletmelerimizin ilave olarak istihdam edecekleri her kişi için, her çalışan için diyoruz ki vergisi de primi de damga vergisi de gelir vergisi de işsizlik sigortası fonu da hepsi devletten. Sadece siz işçinin çıplak ücretini işveren olarak karşılayın, bütün diğer o kamusal maliyetleri devlet olarak biz karşılayacağız. Bu bile mesela müthiş bir şekilde istihdam piyasasında bir canlanma meydana getirecek."

"Vergide bir kuruş dahi artış yapmayacağız"

Maliye Bakanı Ağbal, vergi artışı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Her yerde de söylüyorum. 2017 yılında hiçbir vergide bir kuruş dahi artış yapmayacağız. Orta Vadeli Programımızı açıkladık, 2017 yılı bütçemizi yaptık. Bütçemizin gelir ayağındaki vergiler, harcama tarafı bellidir. Ekonominin ihtiyaçlarına bağlı olarak birtakım vergi indirimleri yaptık. Bir mali alanımız varsa, bu mali alanı ölçülü olmak koşuluyla kullanmak suretiyle ekonomide yukarı yönlü bir trendi oluşturacağız." diye konuştu. 

"(Otomotivde) ÖTV indirimi yok"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Başka sektörler için de vergi indirimi olacak mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe geçici bir vergi indirimi yaptık. Bu üç sektör dışında şu anda herhangi bir başka sektöre dönük bir vergi indirim çalışmamız yok. Otomobil sektörüyle ilgili dün de konuşuldu. Biz şu anda otomotivde vergilemede yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu sistem doğru bir sistem ama özellikle yerli üretimin arttırılması bakımından sektörel teşviklerle ilgili ne talebiniz olursa Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı beraber otururuz bunları destekleriz. Onun için dün yaptığım açıklamadan asla otomotivde bir vergi indirimi, ÖTV oranlarında bir indirim anlaşılmasın. Sektörle de zaten böyle konuştuk. Üretimin ve yatırımın desteklenmesi anlamında birtakım talepleri var. O talepleri kendileriyle konuşacağız. Gerçekten otomotiv sektörü Türkiye’nin yıldız sektörlerinden bir tanesi ve biz bunu desteklemek istiyoruz ama ÖTV indirimi yok."

"Karnesi pekiyi" olan mükellefler için getirilen yüzde 5'lik vergi indirimi üzerine bordrolu çalışanların da vergi indirimi talepleri olduğunun hatırlatılması üzerine Ağbal, hükümet olarak 2008 yılından bu yana bordrolu çalışanlara zaten asgari geçim indirimi uygulandığını anlattı.

Varlık Fonu

Varlık Fonu ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Ağbal, Fon'a devredilen şirketlerin de vergilerden muaf olup olmayacağına ilişkin, "Türkiye Varlık Fonu'nun kendisi, sahip olduğu ve kuracağı şirketler vergiden muaf olacak. Buna karşın şu anda devredilen kurum, kuruluş ve şirketler vergiye tabi. Onlarla ilgili olarak herhangi bir vergi muafiyeti ve istisnası söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Ağbal, Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu şirketlerinin vergi, personel ve mali mevzuatı açısından durumları ne ise aynen devam edeceğini bildirdi.

AA

Etiketler: naci ağbal, maliyet bakanı
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