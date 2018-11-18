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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Pancar tarlada kaldı

18 Kasım 2018, Pazar 19:54
Kahramanmaraş’ta özelleştirilen firmalar maliyetlerini düşürmek için siloları kapatınca, çiftçi hasat ettiği pancarı fabrikalara teslim edemedi, pancarlar tarlada kaldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), büyük bölümü özelleştirilen şeker fabrikalarına ait olan Kırklareli, Edirne, Erzurum, Aksaray ve Manisa gibi illerdeki 174 bin metrekare arsa ve araziyi 5.5 milyon liraya sattı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 174 bin metrekareyi aşan arazi ve arsa satışından toplam 5.5 milyon lirayı aşan tutarlarda gelir elde edilmiş olacak.

“Maliyetten kaçmak için 3 silo kapatıldı”

Millî Gazete’den Saadettin İnan’ın haberine göre, Elbistan Şeker Fabrikası, özelleştirilmeden önce çiftçinin mağdur olmaması için Afşin, Göksun ve Tufanbeyli bölgelerinde pancar siloları kuruyordu. Fabrikanın günlük işleme kapasitesinin üstünde gelen pancarlar bu silolara alınıyordu. Bu silolar sayesinde çiftçi pancarını kar yağmadan fabrikaya teslim etmiş oluyordu. Fabrikaları alan şirketler, maliyetten kaçmak için siloları kapatınca, çiftçi pancarını zamanında fabrikalara teslim edemiyor. Kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen hasat edilen pancarlar tarlada karın altında çürümeye terk edildi.

Geçen yıl pancarın tamamı alınmıştı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayının ortasında neredeyse çiftçi pancarının tamamını fabrikaya teslim ederken, bu yıl siloların kapatılmasından dolayı Elbistan bölgesinde ekilen pancarın yarından fazlası fabrikaya teslim edilemedi.

“AKP’ye bugüne kadar düzenli oy veriyordum!”

Kahramanmaraş’ı Afşin ilçesine bağlı Yazıbelen Köyü’ndeki pancar üreticisi İsmet Özdemir, yapılan özelleştirmelere isyan ederken, AKP’ye bugüne kadar düzenli bir şekilde oy verdiğini ancak bundan sonra kesinlikle oy vermeyeceğini kaydetti. Tarlasında karın altında kalan pancarlarla birlikte çektiği videoda fabrikayı alan firmaya ve hükümete tepki gösteren çiftçi Özdemir, “Ben şimdi ne yapacağım? Bunlarda ne insanlık ne de hayâ var” dedi.

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, tarım, ekonomi, pancar
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