CHP’li Ömer Fethi Gürer, Niğde’de patates üreticilerine ‘stokçu’ muamelesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu, depolara baskın yapan yetkililere de “Patatesler çürürken neredeydiniz?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de patates üreticilerine ‘stokçu’ muamelesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının talimatıyla depolara baskın yapan yetkililere seslenen Gürer, “Patatesler çürürken neredeydiniz?” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda söz olarak, maliye ekiplerinin patates ve soğan depolarına yaptığı baskını değerlendiren Gürer, söz konusu baskınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla yapıldığını hatırlatttı. Gürer, “Üretici bu baskınlardan üzüntü duymaktadır. Depocuyken stokçu muamelesi yapılmasını kabul etmiyoruz demektedirler” dedi.

ÜRETİCİ ŞAŞKIN

İktidarın ekonomik krizi saklamak adına her yolu denediğine dikkat çeken Gürer, yanlış ekonomik uygulamaların faturasının işçi, çiftçi, memur, esnaf ve emekliye yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Gürer şunları söyledi:

“Soğan ve patates hasat sonrası depolanır. Patatesin bir bölümü tohumluk için ayrılır. Geçen yıllarda depolarda patates çürüdü. Üretici ürününü sokağa attı. Bu yıl rekolte düştü. Ekimde hasat edilen patatesin bir bölümü 70 kuruş - 1.20 tl arasında tarlada satıldı. Geriye kalan her yıl gibi depoya kondu. Turfanda Nisan ayında Çukurova patatesi çıkıncaya kadar peyderpey patatesi satar. Yıllardır bu böyledir. Şimdi depo basılıp üreticiye stokçu muamelesi yapılıyor. Depoda patates biterse Şubat ve Mart ayında patates mevcut fiyatı da aşar. Niğde patates üretiminin % 17’sini karşılıyor, ama Niğde’de patates işleyecek tesis yok! Ürün satışı girdi fiyatını karşılarsa Niğde çiftçisi için yeterli. Aracılık ise birden çok el değişimi ile oluyor. Patateste istikrar üretim aşamasında sağlanırsa sorun kalmaz.”

HABER: RECEP GÖREN