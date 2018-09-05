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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Raflarda yerli ürünler olsun

05 Eylül 2018, Çarşamba 20:51
Yerli ürünlerin satışını arTtırmak için raflarda açıkça ‘Türk malı’ yazması veya Türk Malı olduğuna ilişkin bir işaret konulması gerektiğine dikkat çeken sendikalar yetkililere çağrıda bulundu.

Yerli ürünlerin satışını arttırmak için raflarda açıkça ‘Türk Malı’ yazması veya Türk Malı olduğuna ilişkin bir işaret konulması gerektiğine dikkati çeken Sendikalar ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz şu sıralarda yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgâhlarda, reyonlarda yüzde yüz Türk Malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilerek halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar arttırılmalı, hem de paramız yurt içinde kalmalı. Çünkü dünyaca ünlü birçok marka ürünün ülkemizde üretildiği de iyi bilinmeli ki halkımız gerçeği öğrensin” dedi.

Kendi üreticimiz kazanmalı

Yüzde yüz yerli olan her ürünün belirtilmesinin satışları arttırarak ekonomiye katkı sağlayacağını vurgulayan Palandöken şunları söyledi: “Yerli üretimin, yerli ve millî olmanın, yerli ürün kullanmanın önemi bu dönemde had safhada. Öyle ki kendi üreticimiz, kendi markamız kazandıkça ülke ekonomimiz kazanacak. Bunun için yerli ürünlerin üzerinde her vatandaşın alış veriş yaparken okuyup görebileceği şekilde belirtilmesi lâzım. Örneğin bir gömlek, deterjan, telefon, çikolata, ayakkabı vb. her üründe bu geçerli olabilir. Üründe TM yazısı olsa da boyutu küçük olduğu için herkes tarafından okunup fark edilemiyor. Hangi ürün yüzde yüz yerli, hangi ürünün yüzde 50’si yerli bunu bilerek alış veriş yapmak, yerli ürünlerimizin cazibesini de arttıracaktır. Millî tasarruf yapmamız gereken dönemlerde bunun önemi büyüktür. Çok bilinen dünyada ünlü birçok marka ile aynı kalitede gıda ya da tekstil ürünü üretebilen birçok markamız var. Vatandaşımız bunun da bilincine vararak ürünler arasında kıyaslama da yapabilir. Ekonomimizin kısa sürede bu dalgalanmalardan kurtulması için yerli ürüne teşvik arttırılmalı.”

HABER: Ankara - Ahmet Terzi

Haber Merkezi

Etiketler: TESK, yerli, ürün, market
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