Sanayi üretimi düşüşte

Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 düşüş kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 4,1 düşüş

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120,5 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın ekim ayında 125,7 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,4 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,8 ile ara malı sektöründe oldu.