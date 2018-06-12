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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

12 Haziran 2018, Salı 22:50
Başbakan Yıldırım, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş

Başbakan Yıldırım, şeker pancarı üreticilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu, yüzde 12 artış anlamına geliyor. Bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerime hayırlı olsun. Hayırlı, bereketli bir hasat yılı olsun diyorum." dedi.

AA

Etiketler: yıldırım, şeker pancarı
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