Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Başbakan Yıldırım, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş Başbakan Yıldırım, şeker pancarı üreticilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu, yüzde 12 artış anlamına geliyor. Bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerime hayırlı olsun. Hayırlı, bereketli bir hasat yılı olsun diyorum." dedi. AA

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