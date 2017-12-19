Sigortasız araç sayısı 7 milyon 900 bin

Trafikteki araç sayısı 22 milyonu geçerken zorunlu trafik sigortalı araç sayısı 14,1 milyon, kaskolu araç sayısı ise 4,4 milyon adette kaldı.

Geçen yıla göre sigortasız araç sayısı 1,6 milyon arttı. Zorunlu trafik sigortası olmayan araç sayısı ise online sigorta satış platformu Koalay’ın açıklamasına göre 7 milyon 900 bine ulaştı.

Trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artmasına rağmen trafik sigortası yaptıranların sayısı azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016’nın Kasım ayında 21 milyon adet olan araç sayısı, 2017’nin aynı döneminde 22 milyonu aştı ancak trafik sigortasına sahip araç sayısı 14,8 milyondan 14,1 milyona geriledi. Sigortasız araç sayısı 7,9 milyona ulaştı. Bu da araçların yüzde 35’inin trafikte sigortasız dolaştığı anlamına geliyor. Sigortalılık oranında düşüş en fazla otomobil, otobüs ve kamyonet grubu araçlarda görüldü.