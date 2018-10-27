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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Taklitçilere ceza yetmiyor

27 Ekim 2018, Cumartesi 18:12
Taklitçi bin 605 firma kamuoyuna açıklandı. Bunlardan 31’i aynı suçu yeniden işledi. Taklitçi firmalara verilen cezaların caydırıcı olmadığı belirtiliyor.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaygınlaşan taklit ürünler ve gıda terörüyle ilgili sorunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergeyi cevaplayan Bakan Bekir Pakdemirli, son 6 yıl içinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen 769 firmaya ait bin 605 ürünün kamuoyuna açıklandığını bildirdi. Pakdemirli,  taklit ve tağşiş suçunun birden çok işleyen firma sayısının ise 31 olduğunu belirterek, bu firmalarla ilgili verilecek cezaların yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacağını açıkladı. 

Gürer yazılı soru önergesinde, “Taklit ve tağşiş konusunda titizlikle yürütüldüğü belirtilen denetimlere rağmen bu kadar çok sayıda firmanın hâlâ taklit ve tağşiş yapabiliyor olması caydırıcı önlemler arttırılmalı” dedi.

BAKANLIĞA GÖRE DENETİMLER ‘KAPSAMLI’!

Gürer’in önergesine cevap veren Pakdemirli, Bakanlıklarına bağlı İl Müdürlükleri ile onlara bağlı yetkilendirilmiş İlçe Müdürlükleri’nce “Bakanlık Yıllık Kontrol Planı” ve “İl Yıllık Kontrol Planı” çerçevesinde denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, “Söz konusu yıllık kontrol planları her yıl riskli görülen ürün grupları ve sayıları dikkate alınarak revize edilmektedir. Yapılan denetim ve kontroller sonucunda ürününde olumsuzluk tesbit edilen firmalara ve benzer ürünlere yönelik resmî kontroller arttırılmakta, ayrıca söz konusu firmalara ait ürünlerden risk esasına göre numuneler alınarak kapsamlı denetimler gerçekleştirilmektedir” dedi.

DENETİMLER VE CEZALAR YETERSİZ

Taklit ve tağşiş ürün yapan firmalarla ilgili yaptırımların caydırıcı olmadığını söyleyen Gürer, bu fiili işlediği belirlenen firma ve firmalara ait ürün listesinin sadece Tarım ve Orman Bakanlığının resmî internet adresinde yayınlanmasının yeterli olmadığına işaret etti. 

Etiketler: ticaret, ekonomi, denetim, ceza
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