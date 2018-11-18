"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin

18 Kasım 2018, Pazar 15:00
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamada, ekmeğin maliyetinde buğdayın rolünün yüzde 25'i geçmediğini dile getirerek, nakliye, enerji ve işçilik gibi faktörlerin maliyeti belirlediğini söyledi.

Un fiyatlarını kontrol etmek için 9 Ağustos'tan beri buğday stoklarını piyasaya açarak satışa başladıklarını anımsatan Güldal, tonu kasım ayı için bin 120 lira olarak belirlenen fiyatla satışlara devam edileceğini bildirdi.

"Buğday piyasası kontrol altında"

Güldal, şu ana kadar 1 milyon tona yakın buğdayı piyasaya sattıklarını vurgulayarak, kaliteli ekmeklik buğday ihtiyacı olduğu düşüncesiyle ithalat da yaptıklarına dikkati çekti. Bu buğdayın da sevkıyatı ile piyasaya arzının devam ettiğini belirten Güldal, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin. Türkiye'nin, yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçesi yoktur. İç piyasada uncuların ihtiyacı olan buğday stoku, TMO olarak bizde ve piyasadaki tacirlerde yeterli miktarda mevcuttur. Bu piyasa kontrol altında. Stokta yeterli buğday var. Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endişesine mahal yok, durum kontrol altındadır. Un fiyatları bahane edilmesin. Yetkimiz olan ama ithal etmediğimiz buğday limitlerimiz de var."

Ekmek israfını önlemek için kampanya

Fırıncıların, un fiyatlarını gerekçe göstermesine neden olacak bir buğday sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Güldal, TMO olarak geçmiş yıllarda uyguladıkları Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'nın da gelecek yıl başından itibaren yeniden yürütüleceğini bildirdi.

Güldal, TMO'nun bu amaçla ülke çapında yeni bir kampanya başlatarak farkındalık oluşturacağını anlattı.

2019 dönemi hububat ekilişine ilişkin de değerlendirmede bulunan Güldal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ekim ayında yağışlarda normaline göre yüzde 24, geçen yıla göre yüzde 27 artış yaşanmıştır. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri hariç, yurdun diğer bölgeleri normaline ve geçen yıla göre fazla yağış almıştır. İç Anadolu Bölgesi'nde kışlık ekilişler yüzde 85 tamamlanmıştır. Lokal olarak bitki çıkışları başladı, çıkışlar iyi durumda. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da ekilişler yeni başladı, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde ise devam ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde ekiliş henüz başlamadı."

AA

Etiketler: ekmek fiyatları
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Varank yerli kanser ilacını yerinde inceledi

    'İsrail'in insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli'

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde büyüme devam edecek

    "Bizim derdimiz kavga etmek değil"

    Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım gibi projeler ekonomik iş birliğimizin temelini oluşturacak

    Washington Post: Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na YPG uyarısı

    Gençler sabah namazında Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri'nde buluştu

    Trump'tan CIA'ın Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

    Diğer KHK’lılar ne olacak?

    'Lütfen önce siz örnek olun'

    ABD: Sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıyız

    Karikatürler

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

    Niyazi-i Mısri yâd edildi

    Doların düşmesi de dert

    İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

    Kılıçdaroğlu: Krize rağmen iş dünyası eleştiri yapamıyor

    NYT'den ayrıntılı 'Kaşıkçı cinayeti' videosu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Diğer KHK’lılar ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazeteci, devletin ve hükümetin propaganda memuru değildir
    Genel

    'Lütfen önce siz örnek olun'
    Ece İrem Toros

    Sıkıntının baharı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bir otobüs yolculuğu hatırası...
    Genel

    Fuarlar, gençleri okumaya teşvik ediyor
    Genel

    Karikatürler
    Adnan NACİR

    Kriz, Yönetim Krizi
    Genel

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.