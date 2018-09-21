Toplu ulaşım yarın yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yarın toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.

İETT'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül Cumartesi günü toplu ulaşım araçları tüm gün yüzde 50 indirimli olacaktır." denildi. AA

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.