Trafik sigortası primleri artışla başladı

Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’ne göre sigorta pirimlerinde yeni yılın ilk ayında yükseliş yaşandı.

Ocak ayı verilerine göre 2017 Aralık ayına kıyasla kasko sigortası endeksi 7 puan artış göstererek 94, trafik sigortası endeksi ise 3 puanlık artış göstererek 62 oldu. Türkiye’nin ilk ve en büyük sigorta platformu Sigortam.net, kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi ortaya koyan Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı. Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, ocak ayı kasko sigortası endeksi geçen yılın aralık ayına göre 7 puan artış göstererek 94 oldu. Trafik sigortasında ise geçen yıl aralık ayında 59 olan endeks, yeni yılın ilk ayında 3 puan artarak 62’ye yükseldi. Böylece 2017’nin son ayında 795 TL olan ortalama trafik sigortası primleri 832 TL, 1.872 olan ortalama kasko primleri ise 2.014 TL oldu. Ekonomi Servisi

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