Trafik sigortasına da zam sinyali

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, trafik sigortası prim fiyatlarında 2018 yılı için mutlaka güncelleme yapılacağını belirterek iyi sürücü ayrımı için de basamak sayısının 7’den 17’ye çıkabileceğini kaydetti.

Zorunlu trafik sigortasına zam sinyali geldi. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, “Trafik sigortası prim fiyatlarında 2018 yılı için mutlaka bir güncelleme olacaktır” dedi. Marmara Üniversitesi’nde “Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün genel görünümü” konulu konferans veren Çakırsoy, kendisine yöneltilen “2018 yılı için trafik sigortasında prim fiyatlarında bir değişim ya da artış öngörülüyor mu?” sorusuna “Mutlaka olacaktır, çünkü Türkiye’de biliyorsunuz dinamik bir piyasa var. Artan birtakım maliyetler var” cevabını verdi. Durumun senaryolar, alternatifler şeklinde müsteşara, bakana sunacaklarını belirten Çakırsoy, “Onların takdirlerine sunacağız. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Hepimiz toplumun içinde yaşıyoruz, belli maliyetler artıyor, bunlara bakılacak. Ama benim bu aşamada bir rakam zikretmem, şu oran olacaktır demem doğru olmaz, ama mutlaka bir güncelleme olacaktır.” diye konuştu. İyi sürücü kötü sürücü ayrımının ise daha fazla belirginleşebileceğini ifade eden Çakırsoy, “7 basamak olan sürücü skalasının belki 17 basamak olmasını, iyi sürücünün daha çok ödüllendirilmesini, ama maalesef trafik canavarı dediğimiz sürücülerin de belki daha çok prim anlamında cezalandırılmasını konuşacağız. Bu sistem kendini sürekli güncellemek zorunda olan bir sistem” dedi.

KATILIM SİGORTASI GELİYOR

Katılım sigortacılığının yılsonunda yürürlüğe gireceğini aktaran Çakırsoy, “Orada özellikle dini hassasiyetleri dolayısıyla sigortacılığa mesafeli duran, sisteme girmekten imtina eden kişilerin sisteme girmesini ve katılım sigortacılığı esasları çerçevesinde, dayanışma anlayışı çerçevesinde bu ürünün piyasada daha fazla yer bulmasını bekliyoruz” dedi. Çakırsoy, katılım emeklilik sisteminin de hızlı bir şekilde artarak faizsiz finans sistemi içerisinde yerini almasını hedeflediklerini belirtti.