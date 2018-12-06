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7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

‘Türk domatesi artık kapış kapış satılmıyor’

06 Aralık 2018, Perşembe 16:00
Rus Tarım Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov, Rusya’daki marketlerde ‘Türk domateslerine hâlâ talep olduğunu fakat bu ürünün artık kapış kapış satılmadığını’ söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Hatuov, bir dönem Rusya-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesinin nişanesi haline gelinen Türk menşeli domatesler hakkında açıklamalarda bulundu. “Türkiye’ye yönelik yaptırımların iptal edilmesinden beri (50 bin ton olarak) belirlenen kota hâlâ doldurulmadı” diyen Hatuov, Rus marketlerinde Türk domateslerinin satışının hâlâ devam ettiğini söyledi ve ekledi: “Fakat bu ürünün kapış kapış satıldığı artık söylenemez.”  Ayrıca Türk domateslerinin Rus pazarına girişinin yasak olduğu dönemde bile bu ürünün Ermenistan ya da Belarus üzerinden kaçak olarak ülkeye bir biçimde sokulduğunu da kaydeden Hatuov, bu sebeple yaptırımların iptalinden sonra alınan ürünün miktarının da değişmediğini belirtti.

Etiketler: domates
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