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TürkAkım projesinin yüzde 80'i tamamlandı

30 Ağustos 2018, Perşembe 19:47
Rusya'dan Türkiye'ye uzanacak doğalgaz boru hattı projesinin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Amsterdam merkezli iştiraki ve projeyi üstlenen South Stream Transport A.V. şirketinden yapılan açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın projenin her iki hattında bugün itibariyle 1500 kilometrelik boru hattı inşa edildiğine dair sözlerine yer verildi.

Miller'ın söz konusu uzunluğun, projenin yüzde 80'lik kısmını oluşturduğunu kaydettiği açıklamada, boru hattının 2019 yılı sonunda faaliyete geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Gazprom, pazartesi günü TürkAkım projesinde bir günde 6,27 kilometre boru döşenerek dünya rekoru kırıldığını duyurmuştu.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TürkAkım projesi kapsamında derin sularda boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı." ifadeleri kullanıldı.

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım doğalgaz boru hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

Her biri 930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

AA

Etiketler: doğalgaz, Rusya, Türkiye, TürkAkım
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