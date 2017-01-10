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10 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Türkiye'nin dev gıda şirketi satıldı

10 Ocak 2017, Salı 09:15
Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Banvit Bandırma Sanayii, Brezilya merkezli gıda üreticisi BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı BRF GmbH'ya satıldı.

BRF'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "BRF 2017 yılına yeni bir gelişme ile başlıyor; Türkiye'de yeni bir üretim birimi ile ayaki izi alanımızı genişlettik. BRF dünyanın en büyük helal piliç tüketicisine ulaştı" denildi.

Banvit'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Banvit'in toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48'ini oluşturan hisseleri, Brezilya merkezli tavuk üreticisi BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı BRF GmbH'ya 915.06 milyon liraya satışı için dün hisse satış sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada, sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC arasında, yüzde 60'ı BRF, yüzde 40 ise Qatar Holding'de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı, yeni ortaklığın kurulması ile birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacağı, işlemin kapanışı ile birlikte yeni ortaklığın, şirketin paylarının yüzde 79.48'inin sahibi olacağı belirtildi.

Açıklamada sözleşmede toplam satın alma bedelinin hisse başına 11.51 lira olmak üzere toplam 915.06 milyon lira olarak belirlendiği, ancak hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabileceği belirtildi.

DHA

Etiketler: banvit, gıda
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