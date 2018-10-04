Umre yüzde 60 zamlandı

2018-2019 dönemi için Umre tur programlarını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ücretleri Suudi Arabistan Riyali’ne endekslerken, bu ücretlere Türk Lirası bazında farklı tur kategorilerinde yüzde 50 ila 60 zam yaptı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Umre kayıtları başladı’ başlığıyla yaptığı duyuruya göre, Umre’ye gitmeyi tercih eden vatandaşlar, açıklanan tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra, anlaşmalı bankalardan birine umre ücretini yatırıp en yakın müftülüğe müracaat ederek, kayıtlarını yaptırabilecek. 2018-2019 dönemi için açıklanan programda ücretlendirme riyalle yapıldı. Bugünkü piyasa verilerine göre Riyal/TL kuru 1,61 seviyesinde işlem görüyor. İki kişilik oda tercihlerine bakıldığında, 2018-2019 döneminde 7 günlük tur için 6 bin 650 riyal (10 bin 705 TL) ila 6 bin 975 riyal (11 bin 228 lira) ücret belirlendi. 2017-2018 dönemi içinse aynı tur tercihi için 6 bin 185 lira ila 7120 TL ücret belirlenmiş. Burada TL bazında yüzde 57 ila 60 zam yapıldığı görüldü.

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