Yeni meslek: Konkordato Danışmanlığı

MalÎ yapıları bozulduğu için borçlarını ödeyemeyip konkordatoya gitmek zorunda kalan birçok şirket bunun için belirli prosedürleri yerine getirmek ve danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyor.

Piyasada artan talebi gören bazı hukuk firmaları da bu alanda ‘tam paket’ danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Konkordato talep eden firmaların borçlarına göre aylık 2 bin ile 8 bin TL arasında değişen hizmet bedeli alınıyor. Toplamda 23 ay süren bir konkordato işleminin danışmanlık ücreti de 184 bin TL’yi bulabiliyor. Dünya gazetesinin haberine göre, danışmanlık şirketleri sadece konkordato başvurusu yapılması ve dosyanın duruşmalarının takibi değil aynı zamanda sürecin hukukî ve malî her aşamasının sonuna kadar takibini gerçekleştiriyor. Hatta alacaklılarla tek tek görüşüp pazarlık bile yapıyorlar.

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