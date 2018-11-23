Yüksek maliyet popcorn ihracatını durdurdu

Yurtiçinde fiyatları dengelemek için Ticaret Bakanlığı’nca yemlik mısır ihracatının durdurulması sonucu uluslar arası gözetim firmalarının denetimine tabi tutulan popcorn ihracatı, yüksek ihracat maliyetleri sebebiyle durdu.

Dünya gazetesinden Burçak Görel’in haberine göre, ihracat yasaklarının doğru uygulanmadığını belirten sektör temsilcileri, popcorn ihracatındaki engellerin kaldırılmasının ve denetimin devlet tarafından yürütülmesini talep etti. Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye’de son dönemde uygulanan ihracat yasaklarıyla ilgili önemli uygulama eksiklikleri olduğuna dikkat çekerek, “Popcorn ihracatı, yemlik mısır ihracatındaki yasaktan dolayı engellenmeye çalışılıyor. Ancak burada bir yanlış anlama var. Yanlış anlaşılma dolayısıyla popcorn yemlik mısır gibi algılanıyor, izne tabi tutuluyor, ekstradan gözetim belgesi isteniyor, TMO’dan izin aldırılıyor. Popcorn ihracatında ihracatçının önüne çıkan bürokratik engeller ve denetlemedeki yüksek maliyetler popcorn ihracatını imkânsız hale getiriyor.” diye konuştu.

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