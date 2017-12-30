Zamlı harçlar yürürlükte

Bazı vergi ve harçlar, Maliye Bakanlığının 2018 yılı için yüzde 14,47 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında artırıldı.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları “torba yasa” olarak anılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan tarifeler üzerinden uygulanacak. Tebliğe göre, 2018’de yaş ve motor silindir hacmine göre motosikletler için uygulanacak MTV oranları 19 - bin 791 lira arasında değişecek. Minibüs için yaşına göre 288-888 lira arasında, panelvan ve motorlu karavanlar için yaş ve motor silindir hacmine göre 440- bin 791 lira arasında, otobüs ve benzerleri için yaş ve oturma yeri sayısına göre 587-3 bin 587 lira arasında, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için yaş ve azamî toplam ağırlığa göre 260 - 4 bin 39 lira, uçak ve helikopterler için yaş ve azamî kalkış ağırlığına göre 7 bin 191 - 60 bin 7 lira arasında değişen tutarlarda MTV ödenecek.

Adalet beklerken zam geldi