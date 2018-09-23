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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Elif eki Şiir Sayfası

23 Eylül 2018, Pazar
Editör: Abdil Yıldırım

Gönüllerde Bediüzzaman

Ahir zaman da kaldık bîçare

Uyduk nefsimizin isteklerine

Şimdi muhtacız güzel hakikatlerine

Gönüllerdesin ey asrın âlimi.

***

 İşte her yanımız kapkara

Kaplamış kâinatı acı sayha

Risaleler bize tek vaha

Gönüllerdesin ey asrın âlimi.

***

 Ömrümüz heba, zail oluyor

Günah defterimiz kabarıyor

Gözlerimize yaşlar doluyor

Gönüllerdesin ey asrın âlimi.

***

Gençlere tek umut sensin

Yaşamayı, hayatı sevdiren sensin

Allah’ı, kâinatı tanıtan, sensin

Gönüllerdesin ey asrın âlimi.

***

Biz de o yolda yürüsek, bağlansak

Nurun dertli şeydası olsak

Son nefese kadar hiç ayrılmasak

Gönüllerdesin ey asrın âlimi

Kübra Nur Çakıroğlu

***

Mutluluk başka bahara

Fanidir bu dünya yüzler gülmüyor.

Mutluluklar başka bahara kaldı.

Gelenler gidiyor, giden dönmüyor.

Mutluluklar başka bahara kaldı.

***

Diktiğim fidanlar meyve vermeden,

Bahçemde gülleri daha dermeden,

Gidiyorum dostlar vefa görmeden,

Mutluluklar başka bahara kaldı.

***

Deryalar içinde yandım kavruldum.

Gazel oldum daldan dala savruldum.

Derde dert katmaktan inan yoruldum.

Mutluluklar başka bahara kaldı.

***

Şu yalan dünyaya geldim geleli,

Bir kez gülsem bin kez gözyaşı seli,

Ölüm gerçeğini bildim bileli,

Mutluluklar başka bahara kaldı.

***

Şükür sesimizi duyan Allah var.

Layemut âlemde dünya kalır dar.

Ömür kısa olmaz kimselere yar.

Mutluluklar başka bahara kaldı.

Şevki Çiftçi

***

Şairler susarsa...

Şairler susarsa insanlık susar,

Zalimler güç bulur mazlûm kan kusar,

Topluma verilir büyük bir hasar,

Şairler hep sükût ettiği zaman.

***

Esamesi kalmaz hiç hürriyetin,

Sed kalmaz önünde hiçbir illetin,

Sormaya mecali kalmaz milletin,

Şairler hep sükût ettiği zaman.

***

Bir kahır bir acı her yani sarar,

Bilinmez kötülük nereye varır,

Haksızlık gemi azıya alır,

Şairler hep sukut ettiği zaman.

***

Şairdir milletin yüreği özü,

Onlar yok olursa kararır yüzü,

Karışır mevsimler hiç bitmez güzü,

Şairler hep sükût ettiği zaman.

***

Gönüller dert dolar çileler artar,

Efkârlar çoğalır güneşse batar,

Cemiyette o an kalmaz hiç ayar,

Şairler hep sükût ettiği zaman.

***

Nadir’im yanlışlar edilse hazım,

Kaybolup giderse nesirle nazım,

Hep herkes susarda açmam der ağzım,

Şairler hep sükût ettiği zaman.

Nadir Nazik

***

Israr etme günahta 

Bu dünya, baki değil gelip geçici bir han.

Verdiği duygularla Rabbim eder imtihan

***

 Bu dar-ı imtihanda eler ince elekten.

Bunu başaran kimse, üstün olur melekten.

***

 Bunun için insana verdi akıl, izanı.

Lütuf ve keremiyle inzal etti KUR’ÂN’I

***

 Musallat etti bize kötü nefsi, şeytanı.

En büyük iki düşman, bunları iyi tanı.

***

 Yenilgiye doymazlar fırsat kollar her zaman.

Kaldırıp yere vurur gaflete düştüğün an.

***

 Seni aldatmak için sağ gösterip sol vurur.

Hakta sebat ettikçe öfkesinden kudurur.

***

Gayr-ı meşrû yaşarsan günahı sana yeter.

Ahirette olursun bu dünyadan bin beter.

***

 Neslin devamı için şehveti verdi Rabbim.

Meşrû nikâh yolunu düşünsene garibim.

***

 Günahta ısrar etsen inkâra kapı açar.

Seni saptıran şeytan, durmaz yanından kaçar.

***

 Günahı, tatlı, cazip gösterir hep nefisler.

Akıbet görülmüyor hâkim olursa hisler.

***

İşlenen her bir günah, kalplerde kara leke.

Bunu önemsiz görmek; işte gerçek tehlike.

***

 Medenilik adına günahlar, olmaz helâl.

Rabbimin hududunu sakın etmeyin ihlâl.

***

 Nerde yaşarsan yaşa; atma ahlâkı, ar’ı.

İşlediğin günahın yoktur sana hiç kârı.

***

 Peşinden koşup dursan şehevi arzuların.

Birer birer ölecek manevî duyguların.

***

 Bir de baksan kendine, insanlıktan yok eser.

Din, iman, durmaz böyle yerinde yeller eser.

***

 Tövbe ve istiğfarla günahları sil kurtul.

Nefse, şeytana de ki: Haydi mevte çare bul.

***

 Allah’a sığınmalı Rabbimin gazabından.

Takva ve Salih amel, kurtarır azabından

 Mehmet Kovancı

Etiketler: elif, şiir
Okunma Sayısı: 70
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