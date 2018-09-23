Elif eki Şiir Sayfası

Gönüllerde Bediüzzaman
Ahir zaman da kaldık bîçare
Uyduk nefsimizin isteklerine
Şimdi muhtacız güzel hakikatlerine
Gönüllerdesin ey asrın âlimi.
***
İşte her yanımız kapkara
Kaplamış kâinatı acı sayha
Risaleler bize tek vaha
Gönüllerdesin ey asrın âlimi.
***
Ömrümüz heba, zail oluyor
Günah defterimiz kabarıyor
Gözlerimize yaşlar doluyor
Gönüllerdesin ey asrın âlimi.
***
Gençlere tek umut sensin
Yaşamayı, hayatı sevdiren sensin
Allah’ı, kâinatı tanıtan, sensin
Gönüllerdesin ey asrın âlimi.
***
Biz de o yolda yürüsek, bağlansak
Nurun dertli şeydası olsak
Son nefese kadar hiç ayrılmasak
Gönüllerdesin ey asrın âlimi
Kübra Nur Çakıroğlu
***
Mutluluk başka bahara
Fanidir bu dünya yüzler gülmüyor.
Mutluluklar başka bahara kaldı.
Gelenler gidiyor, giden dönmüyor.
Mutluluklar başka bahara kaldı.
***
Diktiğim fidanlar meyve vermeden,
Bahçemde gülleri daha dermeden,
Gidiyorum dostlar vefa görmeden,
Mutluluklar başka bahara kaldı.
***
Deryalar içinde yandım kavruldum.
Gazel oldum daldan dala savruldum.
Derde dert katmaktan inan yoruldum.
Mutluluklar başka bahara kaldı.
***
Şu yalan dünyaya geldim geleli,
Bir kez gülsem bin kez gözyaşı seli,
Ölüm gerçeğini bildim bileli,
Mutluluklar başka bahara kaldı.
***
Şükür sesimizi duyan Allah var.
Layemut âlemde dünya kalır dar.
Ömür kısa olmaz kimselere yar.
Mutluluklar başka bahara kaldı.
Şevki Çiftçi
***
Şairler susarsa...
Şairler susarsa insanlık susar,
Zalimler güç bulur mazlûm kan kusar,
Topluma verilir büyük bir hasar,
Şairler hep sükût ettiği zaman.
***
Esamesi kalmaz hiç hürriyetin,
Sed kalmaz önünde hiçbir illetin,
Sormaya mecali kalmaz milletin,
Şairler hep sükût ettiği zaman.
***
Bir kahır bir acı her yani sarar,
Bilinmez kötülük nereye varır,
Haksızlık gemi azıya alır,
Şairler hep sukut ettiği zaman.
***
Şairdir milletin yüreği özü,
Onlar yok olursa kararır yüzü,
Karışır mevsimler hiç bitmez güzü,
Şairler hep sükût ettiği zaman.
***
Gönüller dert dolar çileler artar,
Efkârlar çoğalır güneşse batar,
Cemiyette o an kalmaz hiç ayar,
Şairler hep sükût ettiği zaman.
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Nadir’im yanlışlar edilse hazım,
Kaybolup giderse nesirle nazım,
Hep herkes susarda açmam der ağzım,
Şairler hep sükût ettiği zaman.
Nadir Nazik
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Israr etme günahta
Bu dünya, baki değil gelip geçici bir han.
Verdiği duygularla Rabbim eder imtihan
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Bu dar-ı imtihanda eler ince elekten.
Bunu başaran kimse, üstün olur melekten.
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Bunun için insana verdi akıl, izanı.
Lütuf ve keremiyle inzal etti KUR’ÂN’I
***
Musallat etti bize kötü nefsi, şeytanı.
En büyük iki düşman, bunları iyi tanı.
***
Yenilgiye doymazlar fırsat kollar her zaman.
Kaldırıp yere vurur gaflete düştüğün an.
***
Seni aldatmak için sağ gösterip sol vurur.
Hakta sebat ettikçe öfkesinden kudurur.
***
Gayr-ı meşrû yaşarsan günahı sana yeter.
Ahirette olursun bu dünyadan bin beter.
***
Neslin devamı için şehveti verdi Rabbim.
Meşrû nikâh yolunu düşünsene garibim.
***
Günahta ısrar etsen inkâra kapı açar.
Seni saptıran şeytan, durmaz yanından kaçar.
***
Günahı, tatlı, cazip gösterir hep nefisler.
Akıbet görülmüyor hâkim olursa hisler.
***
İşlenen her bir günah, kalplerde kara leke.
Bunu önemsiz görmek; işte gerçek tehlike.
***
Medenilik adına günahlar, olmaz helâl.
Rabbimin hududunu sakın etmeyin ihlâl.
***
Nerde yaşarsan yaşa; atma ahlâkı, ar’ı.
İşlediğin günahın yoktur sana hiç kârı.
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Peşinden koşup dursan şehevi arzuların.
Birer birer ölecek manevî duyguların.
***
Bir de baksan kendine, insanlıktan yok eser.
Din, iman, durmaz böyle yerinde yeller eser.
***
Tövbe ve istiğfarla günahları sil kurtul.
Nefse, şeytana de ki: Haydi mevte çare bul.
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Allah’a sığınmalı Rabbimin gazabından.
Takva ve Salih amel, kurtarır azabından
Mehmet Kovancı