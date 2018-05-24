"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kardeşim Ramazan, hakkını helâl et

Emin Fırat
24 Mayıs 2018, Perşembe 10:55
Ramazan sohbetleri...

“Kıyamet günü siz, isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz!”

(Hadis-i Şerif )

İnsanlar isimleri ile müsemmadır. Bu sebeple çocuklarımıza güzel isim koymanın sünnet olduğu söylenir.

“Ramazan” çocuklarımıza en çok koyduğumuz isimlerden birisidir. İsimlerimiz bazen bize uğur getirir yüzümüzü güldürür.

Bazen de başımıza türlü işler açarak, olmadık işlerle bizi karşı karşıya getirir.

Ancak “Ramazan” isminin bir insanı zindana atabileceği kırk yıl düşünülse akla gelmez.

Olur mu canım “Ramazan ismi neden bir insanı hapse atsın” demeyin. Olur.

Bakın kin ve düşmanlık birde üstüne cehalet eklenince, insanları ne hale getiriyor.

İşte size Üstadın hayatından trajikomik bir hatıra.

Yıl 1935

Said Nursî ile birlikte bazı arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderilir. Arama esnasında üzerinde “Ramazan’a aittir” yazılı bir kitap bulunur. Zaptiyeler okuyamadıkları için, kitabın ne olduğunu anlayamazlar.

“Ramazan” isimli şahsa ait olduğu düşünülerek her yerde aramaya başlarlar.

Nihayetinde Isparta’nın köylerinden birinde Ramazan isimli ve hiçbir şeyden haberi olmayan gariban birini bulurlar.

Kitabın ona ait olduğu düşünülerek, tutuklanıp Eskişehir Cezaevi’ne gönderilir.

Aradan iki ay geçer ve kitabın “Ramazan Risalesi” olduğu anlaşılır.

Masum ve mazlûm köylü Ramazan serbest bırakılır.

Bediüzzaman Hazretleri onu gördüğünde tebessüm ederek “Kardeşim Ramazan hakkını helâl et” diyerek teselli eder.

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur
Okunma Sayısı: 2925
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.