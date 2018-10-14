"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Arabası arızalanmayan bir başkan yok mu?

Faruk ÇAKIR
14 Ekim 2018, Pazar
Maddî sıkıntıların yaşandığı bir devirdeyiz ve vatandaşa örnek olması gerekenlerin bunu yapmadığına şahit oluyoruz.

Devletin ve milletin imkânlarını israf etmeden, tasarruf kurallarına uyarak harcaması icap eden  idareciler çoğu zaman israfta birbiriyle yarışıyor. Hemen her gün “Tasarruf devri başladı. Artık lüks araçlar  alınmayacak, kiralanmayacak” benzeri açıklamalar yapılsa da bu tavsiye ve kararlara uyulmaması dikkat çekiyor.

Geliri işçilerin ödedikleri aidatlardan oluşan bir sendikanın başkanı da lüks araba satın alarak israf kervanına katılmış. Habere göre arabanın piyasada değeri 1 milyon TL civarındaymış. Eylül 2018’de trafiğe çıkan  araçla ilgili olarak açıklama yapan sendika başkanı, “Araba arızalandı, mecbur kaldık, aldık. Uzun yola  gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu” demiş. (Hürriyet, 11 Ekim 2018)

“Kullandığımız makam arabası çok sık arızalanıyordu. Bu sebeple yeni bir araba aldık. Yoksa biz böyle israf işlerine katılmayız. Biz hem milleti hem de devleti düşünürüz” mealindeki açıklamaları ilk defa duymuyoruz. Kamuoyu, daha önce de benzer şekilde açıklamalar yapan siyasetçi, idareci ve bürokratlara şahit oldu. Bu  açıklamayı duyduğumuz anda, “Arabası olup da arıza yapmayan bir başkan, bir sendikacı, bir siyasetçi, bir bürokrat yok mu?” sorusu aklımıza geldi. Neden israf denizine atlayan, devletin ve milletin paralarıyla lüks arabalar satın alan bütün idareci ve siyasetçilerin arabaları arıza yapıyor, yolda kalıyorlar? Gören duyan da diyecek ki ‘eski arabalar’ arıza yapmasa yani mecbur kalmasalar ‘yeni lüks araba’lar satın almayacaklar!

Arabadır, insan yapısıdır... Elbette arıza da yapar, yolda da kalır. Araba her arıza yaptığında kenara atılıp yenisi mi alınır? Böyle yapanlar kendi şahsî arabaları arıza yaptığında hemen yenisini mi alıyorlar? Yoksa arıza yapan arabalarını tamire, servise mi götürüyorlar?

Bakınız, bu anlayışın haklı bir tarafı yoktur. Devletin ve milletin imkânlarını kullananlar kılı kırk yarmalı, attıkları her adımda tüyü bitmedik yetimlerin hakkı olduğunu unutmalıdırlar. Hem yeni araba almak demek, illa ki satılan en lüks, en pahalı arabayı almak anlamına mı gelir? Türkiye şartlarında devlet imkânlarını kullanarak 1 milyon liralık araba almak reva değildir. Aynı işi meselâ 200 bin liralık bir araba görüyorsa onu almak gerekmez mi? İsrafta yarışarak tasarruf tedbirleri uygulanmış olur mu?

Hem “Yüz aç adamın huzurunda kemal-i afiyetle yemek yenilmez” düsturunu hiç duymamışlar mı? Millet ekseriyeti ekonomik sıkıntılar içinde yüzerken bu israfı anlamak ve kabul etmek mümkün olur mu?

1992 yılında ölen ve ailesine 160 milyar dolar servet bırakan Sam Walton’ın (Samuel Murrsell Walton, perakende mağazası Wal-Mart’ın kurucusu) hayat felsefesi şuymuş: “Ortalama müşterinizin binebileceği bir arabaya binin.”

Bir milyarder böyle düşünüyor ve şahsî imkânı olduğu halde lüks hayattan uzak duruyorsa, tüyü bitmedik yetimin hakkı olan ‘devlet ve millet bütçesi’ni kullananların bin kat daha dikkatli olmaları gerekmez mi?

İdareciler, tasarruf beyanlarında inandırıcı olabilmek için en önce kendileri sözlerini tasdik edecek şekilde yaşamalıdırlar. “Arabam arızalandı, bu sebeple yeni lüks araba aldım” anlamına gelecek beyanlar hiç kusura bakılmasın inandırıcılıktan uzaktır.

Türkiye’yi daha iyi noktalara taşımak için; lüks merakı olmayan siyasetçi, ticaretçi, gazeteci, bürokratlar ve  sivil insanlar lâzım vesselâm.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlişkiler bir anda düzelmez

    Trump'tan Suudi Arabistan itirafı

    Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

    Trump, Brunson'u Beyaz Saray'da ağırlıyor

    ABD'li yetkili Taliban temsilcileri ile Katar'da görüştü

    Afganistan'da seçim mitinginde patlama

    Pakdemirli'den ilginç 'tarım' açıklaması: Tarım eşittir savunmadır

    Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: Tak, tuk, tuk

    Erdoğan'dan Trump'ın Brunson teşekkürüne cevap

    Trump, Brunson için Erdoğan'a teşekkür etti!

    Suudiler de ‘dış mihrak’ dedi

    Emekli Korgeneral Pekin: Kaşıkçı olayının planlayıcısı MOSSAD

    'Gazze ablukası kalkıncaya kadar gösteriler devam edecek'

    Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini hazineye devredeceğiz

    Almanya'da onbinler ırkçılığa karşı yürüyecek

    'Kaşıkçı öldürüldüyse Suudi Arabistan'a ağır cezası olacak'

    İran'dan ABD ile krizde diplomasi vurgusu

    Filistin'de zeytin hasadı çileye dönüyor

    Koalisyon güçlerinin Suriye'de beyaz fosfor kullandıkları iddia edildi

    Yargıtay başkanı Cirit'ten yargıda 'güven' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye: Dünyanın en iyi saklanmış sırrı”
    Cevher İLHAN

    “Suçun şahsîliği”nde çifte standart
    Genel

    İlişkiler bir anda düzelmez
    Osman KOYUNCU

    Vav harfi üzerine bir yorum
    Faruk ÇAKIR

    Arabası arızalanmayan bir başkan yok mu?
    Genel

    Aa Papaz kaçtı!..
    Adnan NACİR

    Enflasyonla Mücadele
    Cahit ÖZPINAR

    Konuşma ve gülme âdabı
    Cevher İLHAN

    Nurcuların faaliyetleri gizli değil, açık ve legaldir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.