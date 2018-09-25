Çok şey mi istiyoruz?

Ülkemizde ekonomik kriz olsun ya da olmasın; idarecilerimizden istediğimiz şey, onların da millet ekseriyetine göre yaşaması, milletin imkânlarını israf etmemesi ve tüyü bitmedik yetimlerin hakkını, hukukunu korumasıdır. Acaba böyle bir talepte bulunmakla çok şey mi istemiş oluyoruz?

Türkiye’nin israf batağına yuvarlandığını her halde inkâr eden çıkmaz. Kime sorulsa çevresindeki israf örneklerinden yana şikâyetçidir. Yeni yapıldığı halde sökülen kaldırımlar, giden idarecinin yaptığı işi gelenin bozması, millete hizmet için kullanılması gereken araç ve gereçlerin şahsî işler için kullanılması gibi pek çok kalem sayılabilir. Bu mesele hepimizin meselesidir ve düzelmediği müddetçe de sıkıntıların ardı ve arkasının kesilmesi mümkün değil.

Dünyadaki bazı idarecilerin yaptığı işleri duyunca, “Bizim idareciler niçin böyle yapmaz?” diye sorarız. Çünkü yapılan işler, atılan adımlar en önce Türkiye’yi idare edenlere yakışır. Keşke idarecilerimiz böyle yaparak bütün dünyaya örnek olsa.

İşte idarecilerimize örnek olmasını arzu ettiğimiz bir hareket, bir haber: 2 ay önce Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta 3 saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi. Oaxaca’dan Mexico City’ye giden Obrador’ın uçağı, aşırı yağışlar sebebiyle 3 saat geç kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, ‘Başkanlık uçağına binmeyeceğim’ dedi. Temmuz (2018) ayında ezici bir zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, 1 Aralık’ta düzenlenecek yemin töreniyle Devlet Başkanlığı görevini devralarak görevine başlayacak. 2012’de eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218,7 milyon dolara alındığı açıklanmıştı. Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı. Andres Manuel Lopez Obrador, devlet yönetiminde tasarruf vadederek seçim kazanmıştı. Andres Manuel Lopez Obrador dün (20 Eylül 2018) Büyük Okyanus kıyısındaki Huatulco’dan başşehre gitmeye çalışırken uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan biriydi. Obrador, niçin başkanlık uçağına binmeyeceğini açıklarken ‘Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım. Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez’ dedi.” (www.bbc.com/turkce, 21 Eylül 2018)

Uzaktan ve yakından tanımadığımız Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un bu tavrı alkışlanmaz mı? İdarecilerimizin bu düşüncede olmasını arzu etmek Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun değil mi?

Haberde mühim bir bilgi daha var: Andres Manuel Lopez Obrador, devlet yönetiminde tasarruf vadederek seçim kazanmış.

Meksika Devlet Başkanı Obrador’un şu sözü unutulmamalı: “Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez.”

Bu vesileyle bir defa değil, bin defa daha hatırlatmış olalım ki Türkiye’nin düzlüğe çıkması israfa son vermekle mümkün olur. Hem de tepeden tırnağa kadar her seviyedeki israf son bulmalı. Türkiye’yi idare edenlerin başka ülkelere örnek olmasını arzu ederdik, ama maalesef onlar israfla iç içe bir hayat yaşamayı kendilerine daha uygun görüyorlar.

Her kademede israfa hayır demeyi ve insanları tasarrufa, iktisatlı yaşamaya dâvet etmeye devam edelim...

