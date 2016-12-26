Sağlıklı yaşlanma (3)

Sağlıklı yaşlanmanın gerçekleşmesinde en önemli unsurlardan birisi de, sağlıklı ve güçlü bir iskelet sistemini meydana getiren sağlam kemik dokusu ile sağlıklı ve esnekliğini kaybetmemiş bir atardamar sisteminin geldiğidir.

Bunların sağlanabilmesi için, sağlıklı ve dengeli bir beslenme uygulanması gerektiği, sigara ve diğer zararlı maddelerden uzak kalınmasının şart olduğudur. Zararlı ve sahte beslenme maddelerini tanıyıp, onlardan uzak durmak ve protein kaynaklarına sağlıklı bir şekilde ulaşılması şaşmaz prensip olmalıdır.

Sağlıklı bir diyet ve beslenmeyle, sindirim sisteminin düzenli çalışması ve özellikle kabızlık sıkıntısı çekilmemesi, huzurlu yaşlanmanın gereğidir. Orta yaşların başlangıcı ile yaşın ilerlemesi sıralarında sık rastlanan kabızlık sıkıntısının çekilmemesi için, yeterli miktarda su içilmesi ve yeterince sebze tüketilmesi, sağlıklı olmanın gereklerindendir. Sağlıklı sindirimin en önemli bir şartı da, katı gıdaların çiğnenebilmesi için, dişlerde problem olmaması, çiğnemeyi engelleyen bir durum varsa bir an önce giderilmesi gereklidir.

Sağlıklı ve uzun süren bir gençlik dönemi yaşayabilmek için, uyulması veya kaçınılması gereken hayat kaidelerinden söz edecek, bunları hayatın pratiğine uygulamamızın, bize huzurlu hayat yolunda destek sağlayacağının unutulmaması gerektiğinden, hafızalara emanet edeceğiz. Sıralamaya başlayacak olursak, “Vücudumuzdaki her bir hücre başlı başına bir fabrika gibi çalışır. Bir görevi vardır, o göreve uygun şekilde üretim yapar. Sakınmamız gereken bir madde olan şeker, hücre proteinlerinin yapı ve fonksiyonlarını değiştirip bozduğundan yaşlanmamıza sebep olur. Erken yaşlanmak istemiyorsanız, ŞEKERDEN UZAK DURUN, C ve E vitamini ihtiva eden gıdaları bolca alın. Aşırı kalori almak ve obezite, yaşama süresini kısaltır. Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız, daha AZ YEMEYE ÇALIŞIN. Daha az yiyin, ama daha iyi beslenin. Yediğiniz gıdaların faydalarını bilerek tüketin, zararlı yiyeceklerden uzaklaşın.”6

Vücudun yıpratıcı hastalıklara karşı direncini arttırmak için, antioksidan enzimler ihtiva eden desteklerden, hekiminizin uygun gördüğü programla faydalanmak, yaşama kalitesini yükselteceği unutulmamalıdır. Hücrelerdeki antioksidan seviyesinin düşmesi sağlıklı hayat süresini olumsuz etkilediği gibi, yaşlılıkla ilgili problemlerin artmasına sebep olur. Vücut mekanizmamıza destek enerji sağlayan ve değerli antioksidan kaynaklarının önemli olanlarından bir kısmını hatırlatarak, günlük beslenme programlarına dahil edilmesi gayesiyle sıralayacağız: Yeşil yapraklı sebzeler, mevsiminde domates, havuç, balkabağı gibi sebze ağırlıklı beslenme, yeşil çay, üzüm çeşitleri ve bütün mor renkli sebze ve meyveler, bütün narenciye çeşitleri bol miktarda antioksidan ihtiva eder. İşlem görmemiş tahıllar, baklagiller, yumurta (sun’î yemle beslenmemiş, gezen tavuk yumurtası), kemik sağlığı ve beyin fonksiyonlarını aktif etkileyen balık ve balık yağları, süt ve süt ürünleri de (uzun ömürlü UHT kutu sütü olmamalı, yoğurt ise evde mayalanan olmalıdır.) ihmal edilmemelidir. Sağlıklı ve yeterli bir uyku ile bazı ağrı kesicilerden uzak yaşamak, antioksidan seviyesinde önemli aktif rol alır. Brokoli, lahana ve buğday çimi yaşlılığın geciktirilmesi ve hücrelerin yeniden canlanmasına kuvvetli bir antioksidan destek sağlar. Bilhassa kanserden korunma, kanın sulanması ve eklem sağlığına faydalar sağlayan, sarımsak ve soğan sofralardan eksik edilmemelidir. Yaşlılık döneminde, organizmanın yıpranmasını engelleyip, bu tahribatları tamir eden Omega 3 yönüyle soğuk deniz balıkları ile denizlerimizden çıkarılan sardalye balığı (diğer balıklar omega 3 ihtiva etmez) zengin olup, en iyi bitki kaynakları da, semizotu, ceviz ve keten tohumudur.

Rezzak-ı Kerim ve Şafi-i Hakikî olan Cenâb-ı Allah (cc), küre-i arzı kullarına gerekli olan sayısız nimetlerle doldurup, istif etmiş, bizler de kâinatın zerreleri adedince şükür ve hamd ederek istifade edelim.

SAĞLICAKLA KALIN