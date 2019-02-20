Gençler Ankara’da buluşacak

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından her yıl Ankara’da düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Kongresi ve Masa çalışmaları katılımcılarını bekliyor.

Risale-i Nur Enstitüsü’nce her yıl düzenlemekte olan Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nin 10.’su 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde bu yıl da Ankara’da gerçekleştirilecek. Risale-i Nur Enstitüsü tarafından kongrenin bu yılki konusu, ‘Milliyetçilik’ olarak belirlendi.

Milliyetçilik ana başlığı altında toplanıp 5 masadan oluşan konu başlıkları şu şekilde: 1. Masa: İnsani Değerler ve Milliyet, 2. Masa: Dünya Barışı ve Milliyet, 3. Masa: İnsanlık Tarihi ve Milliyet, 4. Masa: Din ve Milliyet, 5. Masa: Toplum, Devlet ve Milliyet

Masa Çalışmaları yapılacak

Önceki yıl Türkiye’nin dört bir yanından 200 gencin aktif olarak katıldığı Masa Çalışmaları’na bu sene de katılımın yoğun olması bekleniyor. 6 Nisan Cumartesi günü saat 09.00’da başlayıp, saat 20.00’da sona erecek olan Masa Çalışmaları’nı, 7 Nisan Pazar günü 14.00’da yapılacak olan Risale-i Nur Gençlik Kongresi takip edecek.

Hanımlar ve erkekler olarak ayrı yapılacak Masa Çalışmaları’nın ortak sonuç bildirileri 7 Nisan’da gerçekleşecek Gençlik Kongresi’nde kamuoyuyla paylaşılacak. Masa Çalışmaları’na son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlendi. 15 Mart’a kadar başvuruların yapılması durumunda Kongre Sekreteryası katılımcılarla iletişime geçip gerekli dokümanları iletecek. Kongre Sekreteryası’na kongregenclik@gmail.com adresi ile ulaşabilirsiniz.

Başvuru için:

http://www.gencyorum.com.tr/2019/01/kongrebasvuru/

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya