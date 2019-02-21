Galatasaray'ın ilk 11'i netleşti

Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşıyor. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek. STAT: Luz Stadı HAKEM: Ovidiu Hategan SAAT: 23.00 GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne. TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim Habertürk

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