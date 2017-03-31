2 yıl önce bugün şehit edilmişti

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2 yıl önce DHKP-C'li teröristlerce şehit edildi. Ölümünün ikinci yılında savcı Mehmet Selim Kiraz anılıyor.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin ikinci yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı.

Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İstanbul vali yardımcıları, HSYK ve Adalet müfettişleri, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Şehit savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törende yer aldı.

Adliyeye Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın dev fotoğrafı ve Türk bayrağı asıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit birer konuşma yaptı.

"TERÖRE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, terörün Türk halkını sindiremeyeceğini belirterek, “Şehidimizin ikinci anma töreninde birlik ve beraberliğimizden dolayı mutluyum. Şehidimizin acısı daha taze. İki yıl önce vefat etti. Kendisini de yakından tanırdım. Sonuçları itibariyle, Türk Devleti özellikle Dünyada terörden en çok mağdur olan ülkelerdendir. Tüm terör örgütlerinin amacı halkı korkutmak ve sindirmektir. Görüyoruz ki bizim halkımız teröristlere pabuç bırakacak bir halk değildir. Şu anda da teröre karşı dimdik ayaktayız. Değerli Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi şahsen tanımıştım. Hatta İstanbul'a tayini konusunda da kısmen yardımcı olmuştum. Ama tarih ve kader onu şehadet makamına ulaştırdı. Mehmet Selim Kiraz gibi yargı şehitlerimizi ve teröre karşı şehadete mertebesine ulaşan tüm insanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Terör ve terörizm Türk halkını ve özellikle yargı camiasını sindiremeyecek" dedi.

"ONLAR SANIYORLAR Kİ BİZ SUSSAK MESELE KALMAYACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, konuşmasında, "Bu vatanın aziz evladı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 2. yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz bu buluşmaya katılımınız ve desteğiniz için şükranlarımı arz ederim. Yüce Yaradan'ın ilahi emrinde ölüm haktır. Bu ölüm bazen şehit kardeşimizin Hakk'a yürümesinde olduğu gibi şereflice ve onurluca, bazen de katillerin ölümünde olduğu gibi zavallıcadır. Üzülmüyoruz, çünkü bu güzel ülkenin güzel insanlarının huzuru için şehadete eren bir kardeşimiz var. Umutluyuz zira şair Karakoç'un da dediği gibi 'Şehit toprağa düşen bir tohumdur. Mirası da zaferdir' Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Bizden kurtulsalar mesele kalmayacaklar sanıyorlar. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Bu vesileyle Mehmet Selim kardeşimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yad ediyorum" dedi.

Törenin ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyenin 6. katındaki odası ziyaret edildi. Odada okunan Kuran'ın ardından hakimler , savcılar, askerler ve personel masasına karanfil bırakıp dua etti.

ŞEHİT EDİLİŞİ

DHKP-C terör örgütüne bağlı Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol adlı teröristler, İstanbul Adliye Sarayı'na avuakt cübbeleri ve sahte avukat kimliğiyle gelip üzerleri aranmadan içeriye giriş yaptı.

Savcının odasına kadar giren iki terörist, panik butonuna basan savcıyı etkisiz hale getirerek odanın kapısını içerden kilitlediler ve savcıyı başına silah dayayarak rehin aldılar. Kilitli olan odaya güvenlik görevlileri de müdahale edemedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, teröristler ile rehin alınma konusuyla ilgili müzakereye başladı. İletişim sonucunda savcıyı rehin alan teröristlerin, Berkin Elvan'ın ölmesinden sorumlu polislerin getirilmesini istemesiyle görüşmeler tıkandı.

Saat 20:30'da operasyon için harekete geçen Özel Harekat Timleri, savcıyı rehin alan iki DHKP-C teröristini de etkisiz hale getirdi. Savcıyı rehin alan teröristler, savcıyı ağır şekilde yaralamıştı ve savcı Mehmet Selim Kiraz, 3 yerden başına ve 2 yerden vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye getirildiğinde kalbi durmuş vaziyette olan savcının solunumu da açık değildi. Yaklaşık bir saat süren müdahaleler sonucunda kurtarılamadı ve savcı Mehmet Selim Kiraz şehit oldu.