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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

21 kişinin tahliye edilmesine karar verenler ile ilgili flaş gelişme

03 Nisan 2017, Pazartesi 21:06
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısını geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan hakkındaki iddiaları ele aldıklarını bildirdi. 

Bu kişiler hakkındaki iddiaların tümünün araştırılması için soruşturma başlattıklarını belirten Yılmaz, HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda, haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar Lorasdağı, Cömert, Gülbiçim ve Turan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verdiklerini açıkladı. 

Bu kişilerle ilgili iddiaların sorulması üzerine Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu iddialar belli. Bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar var." dedi. 

HSYK müfettişlerinin iddiaları araştırarak kısa zamanda raporunu tamamlayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: 

"Bu rapor doğrultusunda gereği yapılacak. Çıkacak sonucu bekleyelim. Yapılan tahliyelerin hukuki gerçeklerle ve dosyalardaki delillerle bağdaşmadığı, başka amaçlar taşıdığı noktasında iddialar vardı. Bu başka amaçları ortaya çıkaracak olan, yapılan soruşturma ve müfettişlerin raporudur. Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır." 

Yılmaz, ayrıca Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında, kanun hükmünde kararname hükümleri gereğince 45 hakim ve savcının daha meslekten ihracına karar verdiklerini bildirdi. 

Tahliye kararına itiraz edilmişti 

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin yargılanan 26'sı tutuklu 29 sanıktan Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verilmişti.

Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına itirazda bulunulmuş, itirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı. 

Tahliye edilen diğer sanıklar Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "darbe" soruşturması başlatılmış ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, aynı gün yapılan itirazlar nedeniyle serbest bırakılmamıştı. 

AA

Etiketler: hsyk, tahliye
Okunma Sayısı: 3516
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  • alim bal

    04.04.2017 14:26:17

    hani hakimler özgürdü.

  • alim bal

    04.04.2017 14:25:41

    yargıya bak. güya bagımsız. eyyy yargı benim istediğim kararı verceceksin. yoksaaa....

  • Toygar

    04.04.2017 08:21:50

    Hukuk.. ukuk.. kuk.. uk.. k.. ?

  • CESUR ADAM

    04.04.2017 05:49:51

    Hukukun yerle-bir edildiğine dair yeni delil ve siyasetin baskısının bir tezahürü daha.

  • Bilgin Alpay

    04.04.2017 03:44:27

    ha ha ha ha Bekledigimiz gerceklesti Iste adil Yargi Sistemi Turkiyesi Iste Demekrosi oldugu iddia edilen Turkiye vah vah vah

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