26 yaşındaki Uzman Çavuş, El Bab'ta ağır yaralandı

Fırat Kalkanı kapsamında El Bab’ta devam eden operasyon sırasında yaralanan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Serdar Çetin, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çetin'in Bursa'da yaşayan ailesi, haberi aldıktan sonra Gaziantep'e gitti. Ailesi Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi'nde oturan Zonguldak doğumlu 3 yıllık Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab’ta devam eden operasyonlar sırasında DEAŞ'lı teröristlerin attığı havan mermisiyle yaralandı. Uzman Çavuş Serdar Çetin, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugayı’nda tankçı personeli olarak görev yapan Serdar Çetin’in Bursa’daki ailesi, haberi aldıktan sonra Gaziantep’e gitti. Serdar Çetin, sosyal paylaşım sitesinde 25 Aralık tarihinde El Bab’ta olduğunu belirterek, 'Her şeyin bir intikamı vardır elbet. Gecenizi aydınlatmak boynumun borcudur Allah var gam yok' notunu yazdığı görüldü. DHA

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