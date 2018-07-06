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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

4 askerin şehit düştüğü kazaya ilişkin davada karar açıklandı

06 Temmuz 2018, Cuma 11:20
Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı teknenin 2016'da kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olması sonucu 4 askerin şehit düştüğü kazaya ilişkin davada, gemi kaptanı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı teknenin 2016'da Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olması sonucu 4 askerin şehit düştüğü, 3 askerin de yaralandığı kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Hamadi ile tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ile Mohammad Fttahe ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, "Adil bir karar istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Mohammad Fttahe de gemide işçi olduğunu ve kazanın meydana gelmesiyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuksuz sanık Allam Fattouh ise "Kazada ölenler için Allah rahmet eylesin. Kaza ile ilgim, alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ile Mohammad Fttahe'nin, üzerlerine atılı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan beraatlerine karar verdi.

Tutuklu sanık kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadi'yi ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın geçmişini, yargılama sürecindeki davranışlarını da dikkate alarak cezayı 6 yıl 8 aya indirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Hamadi'nin 2 yıl süreyle gemi kaptanlığı yapmasının da yasaklanmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Sarayburnu açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı tekne, 17 Ağustos 2016'da kuru yük gemisiyle çarpışarak alabora olmuştu.

Kazada Üsteğmen Ali Rıza Yücel, Astsubay Yavuz Gökhan Şahin, Uzman Çavuş Bülent Demirkaya ve Er Sinan Göktaş şehit olmuş, Uzman Çavuş Enver Çetin ile erler Ayhan Akgönül ve Mehmet Nuri Karaca da yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "Tolunay" isimli kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadi, geminin birinci zabiti sanık Allam Fattouh ile güverte reisi Mohammad Fttahe'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

AA

Etiketler: sahil güvenlik komutanlığı, mahkeme, dava, şehit askerler
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