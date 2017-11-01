5 ilde TARSİM'de yolsuzluk operasyonu: Gözaltı kararları var!

Jandarma KOM birimlerince, TARSİM bünyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine haklarında gözaltı kararı çıkartılan 24 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA

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