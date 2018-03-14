7 bin 200 karar çıktı, kaldı 101 bin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugüne kadar OHAL Komisyonu’na başvuru sayısının 108 bin 100 olduğunu açıkladı.

Gül, 7 bin 200’ü aşkın başvurunun da karara bağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Gül, OHAL Komisyonu’nun kararları ve buraya yapılan başvurularla ilgili soru üzerine açıklama yaptı. Bakan Gül, şu bilgileri paylaştı: “Bugün itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 108 bin 100’dür ve yine bugün itibarıyla 7 bin 200’ü aşkın başvuru dosyası hakkında karar verilmiştir. Sonuçlanan dosya sayısı dikkate alındığında yine, 100 bin 890 başvurunun da karara bağlanması beklenmektedir. Komisyon, 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin ettiği bilgilerle başvuru dosyalarının her birini bireyselleştirerek incelemekte olup gerekçeli kararı yazmaktadır. Haftalık yaklaşık 700-800 civarında başvuru dosyasını karara bağlayacak noktaya gelmiştir ve bu hususta komisyon titizlikle, bağımsızca çalışmalarını devam ettirmektedir. Elbette şu ana kadar bir hazırlık çalışmasıydı ama bundan sonra içtihatlarla, kararlarla daha da olabildiğince komisyonun titizlikle bir an evvel çalışmalarını tamamlamasını bizler de bekliyoruz.”