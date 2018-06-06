‘Afrin kahramanıdır, ama daha bir dikkatli olmalı’

Hürriyet yazarı Taha Akyol, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonların planlayıcısı olan 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik söylemlerine alkışla destek vermesini eleştirdi.

“Bir genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili konuların tamamen uzağında durmalıdır, ne kadar saygılı davranmış olursa olsun” diyen Taha Akyol, “Asker ve siyaset” başlığıyla (6 Haziran 2018) yayımlanan yazısında,, “Evet, Afrin kahramanıdır ama bu daha bir dikkatli olmasını gerektirir” diye yazdı.

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