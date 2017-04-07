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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

AGİT gözlemcisinden referandum yorumu: Asıl sorun kampanya süreci

07 Nisan 2017, Cuma
AGİT gözlemcisi Michael Georg Link, kendileri için asıl sorunun seçim günü (16 Nisan) değil öncesindeki kampanya süreci olduğunu belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı gözlemcisi Michael Georg Link, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının 16 Nisan’daki referandum için oy kullanma sürecinin yeterince gözlemlenmediği eleştirisini dile getirdi. DW’nin haberine göre, Link, kendileri için asıl sorunun seçim günü (16 Nisan) değil öncesindeki kampanya süreci olduğunu belirtti. Link, verdiği demeçte “AGİT olarak sadece Türkiye’deki seçimleri gözlemleyebiliyoruz. Almanya, Avusturya ya da İsveç’te seçimleri gözlemlemek için ekibimiz yok” dedi. AGİT’in görevi itibariyle yurtdışındaki seçimleri gözlemlemediğini söyleyen Link, “Ancak bu AGİT olarak gelecekte ele almamız gereken bir konu” dedi.

Asıl sorun kampanya süreci

Link, AGİT gözlemcilerinin Türkiye’de iyi karşılandığını, işbirliğinin profesyonel olduğunu da belirtti. AGİT’in Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili ara raporunu bu hafta sonunda açıklayacağını söyleyen Link, kendileri için asıl sorunun seçim günü (16 Nisan) değil öncesindeki kampanya süreci olduğunu belirtti. AGİT’in Türkiye’de daha önce yapılan seçimlerden edindiği tecrübeler doğrultusunda medyada seçim konusunun tek taraflı ele alındığını belirten Link, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen OHAL dolayısıyla medyadaki haberler ve gösteri düzenleme gibi konularda kısıtlamalar olduğunu söyledi.

HAYIR’A YILDIRMA

Muhalefet partilerinin seçim gününe dair temel bir kaygı taşımadıklarını, endişelerin daha çok seçim kampanyaları sürecine dair olduğunu söyleyen Link, ‘hayır’ kampanyası yürütenlere yönelik yıldırma girişimleri olduğunu ifade etti. 

Türkiye’de kaç gözlemci görev yapıyor?

AGİT’in hali hazırda Türkiye’de ikişer kişiden oluşan 12 ekibinin bulunduğunu söyleyen Link, bu ekiplerin Türkiye’nin güneydoğusu dahil farklı bölgelerinde görev yaptığını kaydetti. AGİT’in başkent Ankara’da ise ek 20 çalışanının görev yaptığını söyleyen Link, seçim gününde ise ek gözlemcilerin geleceğini belirtti. 

 

Etiketler: referandum, agit
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