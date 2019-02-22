Ahmet Taşgetiren’in programına son verildi

İktidara yakın görüşleriyle bilinen yazar Ahmet Taşgetiren bir televizyon programında sarf ettiği “Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim” sözleri dolayısıyla mensubu olduğu Erenköy Cemaati’ne ait radyo programındaki işine son verildi.

Taşgetiren TV5 kanalında Yıldıray Oğur’un sunduğu Medya Analiz programına katılmıştı. Karar yazarı Taşgetiren, Türkiye’nin içinde bulunduğu güncel koşulları işaret ederek “12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat döneminde yazdım, kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim. Söylenmesi gereken söylenmeli, yazılmalı. İliştirilmiş gazetecilik iktidar için de sağlıklı değil. Yukarıdakiler biat beklemezse bile alttakiler sizi zorluyor” demişti.

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