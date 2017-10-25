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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov Türkiye'ye gönderildi

25 Ekim 2017, Çarşamba 16:51
Kırım’da Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus mahkemesi tarafından Kırım'da hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un serbest bırakılması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kırım'daki Ukraynalı siyasi tutukluların uluslararası görüşmelerde öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayan Poroşenko, "Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un sonunda özgürlüğüne kavuşma haberi memnuniyet verici. New York ve Kiev’de anlaştığımız üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kahramanlarımızın serbest bırakılmasına katkısından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiygöz ve Ümerov'u taşıyan uçağın Ankara’ya indiğini bildirdi.

Rusya'nın Anapa şehri üzerinden Ankara'ya gönderildi

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, bugün sabah saatlerinde önce Akmescit’ten alınarak Rusya'nın Anapa şehrine götürüldü. Çiygöz ve Ümerov daha sonra uçakla Ankara’ya gönderildi.

KTMM Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, 26 Şubat 2014'te, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, geçen ay Rus mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KTMM Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov ise "Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Akmescit'te yargılandığı Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA

Etiketler: kırım, çiygöz, ümerov
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