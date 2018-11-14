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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

14 Kasım 2018, Çarşamba 00:41
Prof. Dr. Atilla Yayla, Yeniyüzyıl’daki “Sağlıkçı personelin çalışma hakkı” başlığıyla kaleme aldığı yazısında sağlıkta şiddet kanun teklifini eleştirdi.

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK ile kamuda işten atılan sağlık personelinin, değil devlet hastanelerinde, devletin kontrolündeki SGK’yla sözleşmesi olan hastanelerde dahi çalışmasının önü kesilmek istendiğine dikkati çeken Yayla, “Hastanelerin yaklaşık % 95’i SGK ile sözleşme yapmış olduğu için bunun fiilî sonucu KHK ile atılan hiçbir doktorun çalışamaması olur” ifadelerini kullandı. Sağlık personelinin çalışma ve mesleklerini icra etme haklarının ellerinden alınmasının yanlış olduğunu vurgulayan Yayla, “Bu haksız ve adâletsiz tutum insan haklarına aykırı. O kadar ki, bazı durumlarda, bu aykırılık o kimselerin hayat hakkına saldırıya dönüşebilecek kadar vahim bir hâl alabilir” dedi. Yayla, Meclis’te görüşülmekte olan kanun teklifinde bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek “Bir kişinin mesleğini icra etmesine izin vermemek sadece o kimseyi değil onunla birlikte çoluk çocuğunu da bir anlamda açlığa mahkûm etmek demektir” şeklinde ifade etti.

 

Etiketler: atilla yayla
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