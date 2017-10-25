'Ajan değil, hak savunucularıyız'

Kamuoyunda “Büyükada Dâvâsı” olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılanacağı dava bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor.

İddianamede, sanıkların “silahlı terör örgütlerine yardım etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl hapisleri isteniyor.

Dâvânın ilk duruşması öncesinde BBC’ye konuşan Eşit Haklar İzleme Derneği’den Nejat Taştan, “Bizim toplantımızda ne Adalet Yürüyüşü ne de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili hiçbir kelime konuşulmadı. Bu biz gözaltına alındıktan sonra hükümete yakın gazetelerin öne sürdüğü bir iddia,” diyor. Nejat Taştan, bu iddiaları da reddediyor: “Ne ben ne de diğer arkadaşlarım casusuz. Biz insan hakları savunucularıyız. Günal akademisyen, Nalan avukat, İdil’in yaptıkları belli, Özlem ortada, ben ortadayım. Hiçbirimizin ajanlıkla, casuslukla en ufak bir ilgisi yok. Bu itham bile bize çok ağır geliyor.”