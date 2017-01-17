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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

17 Ocak 2017, Salı
“Ülkenin her yerinden çözülmemiş sorunların kokusu yükseliyor” diyen İnsan Hakları Aktivisti Gergerlioğlu, “Akil AK Partilerle konuştuğumuzda Erdoğan’ın başkanlık ısrarının ülkeyi parçalanmaya götüreceğini söylüyorlar” açıklamasında bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu T24’te kaleme aldığı ‘Anayasa değişikliği inadı sorunları artıracak’ başlıklı makalesinde değerlendiren İnsan Hakları ve Barış Aktivisti Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sorunlarını çözemeyen ve üstüne hukuksuzluğu pervasızca yapan hükümet, ihraç ettiği KHK’lıların oluşturacağı bir büyük sosyal felaketi de topluma kazandırmış oluyor” dedi. 

Sorunları büyütenden daha gafil kim vardır?

Siyasilere seslenen Gergerlioğlu şu satırları kaleme aldı: “Ülkenin her yerinden çözülmemiş sorunların kokusu yükseliyor. Sur’da çocukların tahliyesi sırasında ortaya yeni çıkan görüntüler yürek paralayıcıydı. Sorunun çatışma yöntemleriyle çözümünün toplumsal hafızada ne oluşturduğu o görüntülerde ortaya çıkıyordu. Yöneticilere diyeceğimiz şudur. “Kürt meselesini hallettik” diyordunuz, Sur’daki çocuklarda derin yarıklar açarak halledemediniz!.. ‘Barış’ diyenin dışlandığı bir yerde ölen insanların vebalinin çok ağır olacağını yöneticiler düşünmüyorlar mı acaba? Sorunu çözdüğünü sanan ama aslında sorunları büyütenden daha gafil kim vardır?”

Bu inat toplumun başına dert açar

Mecliste yaşanan görüntüleri utanç verici olan nitelendiren Gergerlioğlu, “Bu ortam içinde TBMM’de anayasa değişikliği yapılmaya çalışılıyor. Toplumu sürükleyecekleri ortamın örnek görüntülerini sergileyerek ilerliyorlar. Utanç verici kavga, gürültü görüntüleri toplumda tansiyonu yükseltiyor. Anayasa değişikliğinin toplumsal sözleşme yerine toplumsal çekişmeyi gerçekleştirdiği belli oluyor. Milletin değil liderinin vekili olanlar oyunu gösterme telaşında utanç verici görüntüler sergiliyor. Vekil oyunu gösteriyor ama ‘Türkiye’de demokrasi yoktur’ diye gösteriyor aslında, ‘Birey değilim, liderimin neferiyim’ diyor. Gerçek bir toplumsal sözleşme olmayacağı kavga gürültü ortamıyla da belli olan anayasa değişikliği inadı toplumun başına daha büyük dertler açacaktır, vebal büyük. Olgun yaşta, saygınlığıyla tanınan, akil AK Partilerle konuştuğumuzda Erdoğan’ın başkanlık ısrarının ülkeyi parçalanmaya götüreceğini ve en başta Erdoğan’a zararı olacağını söylüyorlar” değerlendirmesinde bulundu. 

Sizi uyandıracak kriter nedir?

Ülkede yaşanan sorunlara sessiz kalan kalem sahiplerine ve aydınlara seslenen Gergerlioğlu şunları dedi: “Ey her türlü hukuksuzluğa göz yumanlar!.. Sizi uyandıracak kriter nedir, bir mucize mi, bir ilahi azap mı?.. Öyle hale düşersiniz ki öyle hale düşersiniz ki azapla karşılaşıp ne olduğunu bile anlamayan kavimler derecesine düşersiniz!.. Onca sorun, ama yöneticilerin bunca yanlış çözümü!.. Söz olsun, bundan sonrasında adaleti ve barışı daha çok gündem edeceğim, araştıracağım, konuşacağım. Bizi cezalandırmaya çalışanları ıslah etmenin tek yolu bu.”

İstanbul – Yeni Asya 

Etiketler: ömer faruk gergerlioğlu
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