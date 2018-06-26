"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AKP’de MHP sıkıntısı

26 Haziran 2018, Salı 22:24
AKP 7 Haziran 2015’ten sonra 2. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çoğunluğu sağlayamadı.

Son genel seçime göre oy oranı yüzde 50’den yüzde 42’ye düşen AKP, resmi olmayan sonuçlara göre 295 milletvekili çıkardı. Meclis’teki sandalye sayısı 550’den 600’e yükseldi ancak AKP sandalye kaybeden tek parti oldu. Birçok yorumcu AKP’nin esasında seçmen tarafından uyarıldığı görüşünde. AKP artık TBMM’de yasa çıkarmak için Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) ihtiyaç duyacak. Peki, AKP, MHP’ye bağımlı bir partiye mi dönüştü ve bu birliktelik sistemde bir tıkanmaya neden olur mu? BBC’nin haberine göre, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay buna işaret ediyor ve “Sanıyorum ki MHP, AK Parti’nin politikalarını biraz ipotek altına almış olacak” diyor. 

MHP’ye bağımlı olması büyük talihsizlik

Günay AKP’nin MHP’ye bağımlı bir parti haline gelmesini AKP açısından “büyük talihsizlik” sayıyor. Günay, “Çünkü AKP, son bir-iki yıllık uzlaşma dışında MHP’nin politikalarıyla uzlaşmayan bir çizgi izledi. Bu bağımlılık, AK Parti’nin bazı konularda atacağı adımları zorlaştıracak” değerlendirmesinde bulunuyor. 2000’li yıllarda MHP’nin DSP ve ANAP koalisyonu içinde çıkardığı sorunların bilindiğini aktaran Ertuğrul Günay, şöyle devam ediyor; Türkiye siyasetini bilenler, MHP’nin nasıl bir tutuculuk içerisinde olduğunu hatırlıyorlar. Şu an o zamandan daha gelişmiş ve dünyayı okumuş bir MHP yok. O yüzden AK Parti’nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. “Bu yeni dönemde hem ekonomik hem demokratik sorunların çözümü konusunda AK Parti’nin eli zorlanacak. AK Parti, milliyetçi bir parti değil aslında. Fakat siyasetin zorlamasıyla oraya doğru savruldu. Bu çizgiyi sürdürmesi halinde oy kaybedecek. Oy kaybı MHP’de mi kalır yoksa dışarıya mı taşar onu söylemek için erken. O nedenle önümüzdeki süreç sıkıntılı olacak.”

Etiketler: ertuğrul günay, tbmm, seçim
Okunma Sayısı: 1524
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklu Gazeteci: Hayallerimi de hapsetmesinler

    Hak savunucuları baskı altında

    Akdeniz’de 1000 mülteci kaybı

    Zulme göz yumarsanız iştirak etmiş olursunuz

    Yeni başlıyoruz

    AKPM'de gündem: Suriyeli sığınmacılar

    MEB, Liselere geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınlandı

    Domates % 400 zamlandı

    Zorlanmış olsalar da son 16'ya yükselmeyi başardılar

    Yoksulluk sınırı: 5.584 lira

    Ebru İsrail’de 15 gündür tutsak

    AKP’de MHP sıkıntısı

    İlk kriz OHAL

    Filistinlilere 29 Haziran Cuma günü çağrısı

    Irak Başbakanı İbadi PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı

    2 takım daha son 16 turuna adını yazdırdı

    Beklenen sağanak yağış hakkında AKOM'dan yeni açıklama

    ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'seyahat yasağı' hakkında kararını verdi

    AKP MYK'sı seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Cuma günü toplanıyor

    Dolu beklentisi İstanbul'u alarma geçirdi!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Müşterek doğrular
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim gecesi
    Süleyman KÖSMENE

    Marifet zulmetmemektir
    Genel

    Yeni başlıyoruz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demek ki zulüm, adalet külâhını giymiş
    Genel

    Tutuklu Gazeteci: Hayallerimi de hapsetmesinler
    Cevher İLHAN

    İstifhamlı seçim garabetleri
    Genel

    Hak savunucuları baskı altında
    Mustafa ORAL

    İnsan sürüngen değil, semazendir
    Misbah ERATİLLA

    Anne, baba ve duvar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.