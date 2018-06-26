AKP’de MHP sıkıntısı

AKP 7 Haziran 2015’ten sonra 2. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çoğunluğu sağlayamadı.

Son genel seçime göre oy oranı yüzde 50’den yüzde 42’ye düşen AKP, resmi olmayan sonuçlara göre 295 milletvekili çıkardı. Meclis’teki sandalye sayısı 550’den 600’e yükseldi ancak AKP sandalye kaybeden tek parti oldu. Birçok yorumcu AKP’nin esasında seçmen tarafından uyarıldığı görüşünde. AKP artık TBMM’de yasa çıkarmak için Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) ihtiyaç duyacak. Peki, AKP, MHP’ye bağımlı bir partiye mi dönüştü ve bu birliktelik sistemde bir tıkanmaya neden olur mu? BBC’nin haberine göre, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay buna işaret ediyor ve “Sanıyorum ki MHP, AK Parti’nin politikalarını biraz ipotek altına almış olacak” diyor.

MHP’ye bağımlı olması büyük talihsizlik

Günay AKP’nin MHP’ye bağımlı bir parti haline gelmesini AKP açısından “büyük talihsizlik” sayıyor. Günay, “Çünkü AKP, son bir-iki yıllık uzlaşma dışında MHP’nin politikalarıyla uzlaşmayan bir çizgi izledi. Bu bağımlılık, AK Parti’nin bazı konularda atacağı adımları zorlaştıracak” değerlendirmesinde bulunuyor. 2000’li yıllarda MHP’nin DSP ve ANAP koalisyonu içinde çıkardığı sorunların bilindiğini aktaran Ertuğrul Günay, şöyle devam ediyor; Türkiye siyasetini bilenler, MHP’nin nasıl bir tutuculuk içerisinde olduğunu hatırlıyorlar. Şu an o zamandan daha gelişmiş ve dünyayı okumuş bir MHP yok. O yüzden AK Parti’nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. “Bu yeni dönemde hem ekonomik hem demokratik sorunların çözümü konusunda AK Parti’nin eli zorlanacak. AK Parti, milliyetçi bir parti değil aslında. Fakat siyasetin zorlamasıyla oraya doğru savruldu. Bu çizgiyi sürdürmesi halinde oy kaybedecek. Oy kaybı MHP’de mi kalır yoksa dışarıya mı taşar onu söylemek için erken. O nedenle önümüzdeki süreç sıkıntılı olacak.”