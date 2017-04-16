Ali Bayramoğlu'na sandık başında saldırı

Referandumda hayır oyu kullanacağını açıklayan eski Yeni Şafak Yazarı Ali Bayramoğlu, oy kullandıktan sonra yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Referandumda hayır oyu kullanacağını açıklayan eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, oy kullandıktan sonra yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. İstanbul Gayrettepe'deki Şair Nedim İlköğretim Okulu'na oyunu kullanmak için gelen, hükümete yakın Yeni Şafak gazatesi yazarı Ali Bayramoğlu önce sözlü tacize uğradı. Tartışma büyüyünce kalabalık bir grup Bayramoğlu'na saldırdı. Saat 12.50 sularında yaşanan olay sonrası Bayramoğlu bölgeden uzaklaştı.

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