Anayasa anketi: Vatandaşın haberi yok

A&G’nin üç bin hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ‘Anayasa ve Yönetim Sistemi’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Milliyet gazetesinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre halk anayasa konusunda çok fazla da bilgi sahibi değil. Bu nedenle seçmen sandığa giderken, her zamanki saiklerle karar verecek ve tercihini yapacak.

Verileri açıklayan araştırmacıları şu bilgileri paylaştı: “Vatandaşlara, hiçbir uyarı ve hatırlatma yapmadan, Anayasa’yı tanımlamasını istediğimizde; %17.5’i Devletin koyduğu kanunlar, %9.1’i Kanunlar, %7.9’u Yasaların tamamı, %4.6’sı Yönetim biçimi, %4.2’si Hak ve Hürriyetler şeklinde tanım yaparken, %31.3’ü bu konuda fikir beyan etmemiş ya da edememiştir. Seçmene spontane olarak ‘Parlamenter Sistemin’ ne olduğunu sorduğumuzda; %31.1’i Meclis-Milletvekilleri şeklinde tanımlama yapmıştır. Ayrıca %8.0’i Halkın seçtiği yönetim-Demokrasi, %4.6’sı halen yönetildiğimiz sistem, %4.0’ü Partili sistem şeklinde tanımlamıştır. Seçmenin %47.6’sı ise bu konuda fikir beyan edememiştir.”