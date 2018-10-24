"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

And, insan fıtratına aykırı

24 Ekim 2018, Çarşamba 15:00
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Öğrenci Andı’nın, yargı kararıyla tekrar geri getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, “Danıştay’ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyoruz” dedi.

Öner, Türkiye’de yaşayan diğer etnik kimlikleri yok sayan ve yürürlükten kaldırılan Öğrenci Andı’nın insan haklarına açıkça aykırı bir metin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Hiçbir çocuk askeri düzen içinde hizaya alınarak ideolojik, milliyetçi, ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakılamaz. Bütün dinlerin yasakladığı, insan fıtratına aykırı, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası insan hakları metinlerine aykırı olan ‘Andımız’ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay’ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.” Öner, MAZLUMDER olarak kimsenin bir ırka mensubiyeti nedeniyle doğuştan üstün olamayacağını, her türlü ırkçı yaklaşım ve uygulamanın karşısında olduklarını sözlerine ekledi. Basın açıklamasına, çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

***

Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

Öğrenci andı dayatması sona erecek mi?

‘Danıştay’ın kararı vesayetçi sistemin yansıması’

Dayatma hortlamasın

Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

Dayatmaya hayır

Askerî vesayet hortlatılıyor mu?

'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

AA

Etiketler: af, af teklifi, mazlumder
Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Danıştay'ın tartışmalı ''öğrenci andı'' kararı temyize götürüldü

    2019 zor bir yıl olacak

    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

    Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı

    Otopark iki ay ücretsiz, toplu ulaşım da iki ay indirimli olacak

    And, insan fıtratına aykırı

    Kuyuda arama yapılmasını Suudi yetkililer engellemiş

    Tartışma büyüyor: 'Bütçeyi mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz'

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Danıştay'ın kararları eleştirilebilir

    MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek iddiası

    Galatasaray zorlu Schalke 04 ekibini konuk ediyor

    Çipras'ın Yunan karasularına ilişkin kararına Türkiye'den ilk tepki

    Soğuk hava dalgası kapıda: Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

    Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

    Öğrenci andı dayatması sona erecek mi?

    611 yıllık minarenin sökümü bir ayda tamamlanacak

    AB Konseyi Başkanı Tusk: Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç

    Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    11 ile Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

    MEB, liselere giriş sınava yönelik örnek soruları yayımladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    And dayatması ve demokrat duruş
    Süleyman KÖSMENE

    Daire-i harimde unuttuklarımız-1
    Genel

    Günlük okumalara âzamî derecede önem vermeliyiz
    Mustafa ORAL

    Çiçek aşısından, kuduz aşısına
    Risale-i Nur'dan

    Musîbeti rıza ve tevekkülle karşılamalı
    Genel

    Yollar ayrıldı: Yerel seçimde cumhur ittifakı çöktü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İslâm’da kadın ve fıtrat haberleri
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve İHL’ler
    Genel

    Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama
    Genel

    'Üzeri örtülen en kötü olay'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.