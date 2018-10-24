And, insan fıtratına aykırı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Öğrenci Andı’nın, yargı kararıyla tekrar geri getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, “Danıştay’ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyoruz” dedi.

Öner, Türkiye’de yaşayan diğer etnik kimlikleri yok sayan ve yürürlükten kaldırılan Öğrenci Andı’nın insan haklarına açıkça aykırı bir metin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Hiçbir çocuk askeri düzen içinde hizaya alınarak ideolojik, milliyetçi, ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakılamaz. Bütün dinlerin yasakladığı, insan fıtratına aykırı, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası insan hakları metinlerine aykırı olan ‘Andımız’ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay’ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.” Öner, MAZLUMDER olarak kimsenin bir ırka mensubiyeti nedeniyle doğuştan üstün olamayacağını, her türlü ırkçı yaklaşım ve uygulamanın karşısında olduklarını sözlerine ekledi. Basın açıklamasına, çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

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