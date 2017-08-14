"Artık kuruluştaki Adalet ve Kalkınma Partisi yok"

"'AK Parti' diye kısaltma yeni bir ad oluşturuldu, herkes bunu kullanmaya zorlanıyor"

Eski Kültür ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Kuruluşundan bu yana, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne değişmedi?” sorusuna ilişkin “Önceleri bu soruya sadece adı değişmedi, diyordum. Şimdi bunun bile yeterince doğru olmadığını düşünüyorum. 'Adalet' ve 'Kalkınma' sözcükleri, ülkenin temel ihtiyaçlarına dönük, acil ve yakıcı karşılıkları olan çok doğru seçilmiş sözcüklerdi. Ama uzun süredir Parti'nin adı olarak artık bu sözcükler kullanılmıyor, 'AK Parti' diye kısaltma yeni bir ad oluşturuldu, herkes bunu kullanmaya zorlanıyor. Toplantılara katılanlara sorunuz, çoğu kişi bu kısaltmanın açılımını bilmiyor. Bu sadece bir kısaltma gayreti değil, kuruluştaki temel hedeflerden zihin altında bilinçli bir uzaklaşma” dedi. T24

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