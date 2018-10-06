Dava sırasında hakimin şikayeti üzerine gözaltına aldıktan sonra tutuklanan avukat Ömer Kavili serbest bırakıldı.

Tutuklanması başta meslektaşları olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çeken Kavili, 24 saat geçmeden sabah saatlerinde savcının emriyle tahliye edildi.

Kavili, İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda gördüğü duruşmada mahkeme heyetiyle tartıştığı iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.

Silivri başsavcılığına çıkarılan Kavili, Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘görevi yaptırmamak için direnme' ve ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret' suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanma gerekçesinde, ‘Kavili'nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilinin ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu, delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunması' gösterilmişti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Başsavcılık, tutuklama sonrası mahkeme itiraz ederek adli kontrol şartıyla tahliye istedi. Bunun üzerine hakimlik itirazı inceleyerek tahliye kararı verdi.

Kararda, ‘tutuklama kararının CMK 100 ve devamı maddelerinde belirtilen katalog suçlardan birine dayandırılmadığı ve tutuklama tedbirinin güvenlik tedbiri olduğu, ölçülü olması hususu gözönünde bulundurularak zorunlu olmayan hallerde verilemeyeceği düşünüldüğünde, şüphelinin üzerine atılı suçların hakaret ve kamu görevlilerine karşı görevi yaptırmamak için görevi yaptırmamak için direnme suçları olduğu, tutuklama için ölçülülük şartının bu suçlar için gerçekleşmediği görülmekle, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmadığı, avukat ve sabit ikametgah sahibi olduğu, yargılamanın bu aşamada tutuksuz yapılabileceği dikkate alınarak her iki suçtan da ayrı tahliyesine karar verildiği' dile getirildi.

Avukata yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Kavili, Grup Yorum üyelerinin de arasında bulunduğu, 25 kişinin yargılandığı DHKP-C davasında sanık avukatıydı.