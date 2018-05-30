'Bank Asya' operasyonunda gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi adına topladığı parayı, Bank Asya'da açtıkları hesapta Gülen Hareketi adına tuttukları belirlenen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 59 şüphelinin yakalamasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
AA