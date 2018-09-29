Başkanlık sisteminin çöktüğünün göstergesi

CHP’li Selin Sayek Böke, hükümetin McKinsey şirketiyle anlaşmasını değerlendirdi.

“Yerle bir ettikleri güven böyle parayla satın alınmaz” diyen Böke, “Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi” ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, hükümetin yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey ile anlaşmasını eleştirdi. “Duyun-u Umumiye” benzetmesi yapan Böke, “Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi. Yerle bir ettikleri güven böyle parayla satın alınmaz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen konferansta uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile anlaştıklarını açıklamıştı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Twitter hesabından açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “IMF ismi geçmeden bir IMF programı yapmanın yan yolunu bulmak, devlete ait en gizli bilgilerin bir ABD’li şirkete teslim edilmesi demek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 339

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.